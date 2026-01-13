Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca Juniors y Millonarios se enfrentan por la Copa Miguel Ángel Russo. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO juegan este 14 de diciembre, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Miguel Ángel Russo. El partido se llevará a cabo en el estadio La Bombonera, con transmisión por TV a cargo de Disney Plus. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Argentinos y colombianos se enfrentan en un duelo amistoso denominado como 'Copa Miguel Ángel Russo'. Boca Juniors llega a este encuentro luego de una temporada donde pudo clasificar a la siguiente Copa Libertadores, quedándose en semifinales del Torneo Clausura. Por otro lado, Millonarios culminó en el puesto 12 en la liga colombiana. Ambos vienen preparándose con estos encuentros para lo que será el inicio de temporada en sus respectivas competiciones.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Millonarios?

Los equipos de Boca Juniors y Millonarios se verán las caras en el encuentro por la Copa Miguel Ángel Russo. El partido se jugará el miércoles 14 de enero en Buenos Aires, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Millonarios?

El partido Boca Juniors vs Millonarios, por la Copa Miguel Ángel Russo, será transmitido exclusivamente por la señal de Disney Plus para todo el territorio sudamericano a través de la plataforma mencionada.

Alineaciones probables de Boca Juniors vs Millonarios

Boca Juniors: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos, Ander Herrera, Kevin Zenón y Miguel Merentiel.

Millonarios: Diego Novoa, Samuel Martín, Alex Moreno, Jorge Arias, Danovis Banguero, Rodrigo Ureña, Dewar Victoria, Brayan Cuero, David Silva, Beckham Castro y Leonardo Castro.

Pronóstico de Boca Juniors vs Millonarios

Betsson: gana Boca Juniors (1.62), empate (3.65), gana Millonarios (4.85)

Betano: gana Boca Juniors (1.78), empate (3.45), gana Millonarios (4.45)

Bet365: gana Boca Juniors (1.54), empate (3.75), gana Millonarios (5.50)

Coolbet: gana Boca Juniors (1.67), empate (3.50), gana Millonarios (5.00)

Doradobet: gana Boca Juniors (1.69), empate (3.60), gana Millonarios (5.00)

¿En qué estadio juegan Boca Juniors vs Millonarios?

Boca Juniors y Millonarios disputarán este encuentro por la Copa Miguel Ángel Russo en el Estadio La Bombonera, ubicado en Buenos Aires. El recinto tiene capacidad para 54.000 espectadores.