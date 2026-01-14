Transportistas pararon sus unidades este 14 de enero ante la ola de criminalidad que los afecta | Composición LR | Omar Neyra

Transportistas pararon sus unidades este 14 de enero ante la ola de criminalidad que los afecta | Composición LR | Omar Neyra

Desde las primeras horas de este miércoles 14 de enero, decenas de paraderos en Lima y Callao registraron una marcada escasez de unidades de transporte público debido al paro convocado por los gremios de transportistas.Solo algunas rutas operan de manera limitada, mientras que la mayoría de buses permanecen detenidos en acatamiento a la medida de fuerza. Esta situación ha obligado a miles de pasajeros a esperar más de media hora por un servicio, en muchos casos con tarifas duplicadas respecto a lo habitual.

La medida responde a la creciente ola de violencia y extorsiones que afecta al sector transporte, incluyendo extorsiones y atentados contra conductores y pasajeros. Los dirigentes de los gremios solicitan reuniones conjuntas con los tres poderes del Estado y medidas urgentes de seguridad, mientras el Ejecutivo anuncia sanciones más estrictas para infracciones y el despliegue de más de 13.000 efectivos policiales para mantener el orden durante la paralización.

Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero 14:11 Miguel Palomino: "No es posible que nuevamente no haya eco ni resultados ante la criminalidad" El presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, criticó que las acciones del Gobierno resulten insuficientes frente al aumento de la criminalidad, a pesar de las constantes medidas de protesta y eventuales reuniones con el Ejecutivo. "No es posible que nuevamente no haya eco ni resultados respecto a la criminalidad que se ha desatado en el país. Creemos como conductores que somos los que estamos pagando los platos rotos de la inseguridad desatada por una mayoria parlamentaria que ha fabricado leyes con las que nos siguen asesinando. Tenemos a un presidente que dijo que esto se iba a neutralizar y luego bajar, pero se ha incrementado más. Hoy, no vemos resultados con el estado de emrgencia"



Sobre la prohibicion de dos personas en una moto como nueva medidia, comentó: "Espero que sí (funcione), pero no lo creo, quiero creer, pero esa no es la solución para la criminalidad. Llaman a los conductores directamente y ellos luego tienen que avisar a los empresarios que estan extorsionandos. No es posible que no haya seguridad para los ciudadanos. Este regimen no ha cumplido lo prometido en las mesas de trabajo", finalizó para Latina. 12:56 Paradero Acho, en el Rimac, sin presencia de buses El panorama en la avenida 9 de Octubre, a la altura del paradero Acho, es fluido y con circulación principalmente de algunos buses que no acataron la medida, además de una presencia moderada de autos particulares y taxis.

12:29 Ley contra extorsiones será reglamentada a más tardar este fin de semana, anuncia Jerí El presidente José Jerí anunció que la Ley N° 32490, diseñada para enfrentar la extorsión en el transporte público, será reglamentada este sábado. La norma obliga al Estado a compensar económicamente a las empresas afectadas por cobros de cupos y ataques violentos, ofreciendo exoneraciones, créditos blandos y apoyo financiero.



La norma sostiene que el financiamiento de estas medidas para los transportistas se realizará exclusivamente a través de un fondo especial formado por bienes muebles e inmuebles confiscados al crimen organizado, especialmente los relacionados con extorsión y sicariato. Es importante recordar que, una vez que el Estado incauta bienes, estos son gestionados por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y luego subastados al público para recaudar fondos. En consecuencia, terminan siendo los ciudadanos quienes, de manera indirecta, financian la compensación por los daños provocados por la extorsión a las empresas de transporte urbano. 11:59 Transportistas solicitan reunión con los tres poderes del Estado Martín Ojeda solicitó al presidente José Jeri la convocatoria a una reunión conjunta con los tres poderes del Estado para abordar la crisis de seguridad que afecta al sector transporte. “No es solamente un tema del Ejecutivo, también es un tema del Legislativo, del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque muchos de los implicados han sido liberados”, enfatizó. En ese sentido, pidió que el encuentro se realice a la brevedad y que se instale una mesa de trabajo conjunta. Asimismo, reiteró la exigencia de que se cumpla la norma que restringe el traslado de dos personas en motocicleta. 11:28 Panorama en el ovalo de Túpac Amaru El panorama en el óvalo Túpac Amaru se presenta despejado, con circulación principalmente de las rutas alimentadoras del Metropolitano. Se registra una escasa presencia de buses de transporte público, predominando el tránsito de autos particulares y algunas cústers. Foto: Ruby Bautista 10:55 Ejecutivo anuncia medidas tras reunión con transportistas Tras la reunión con los representantes del gremio de transportistas, el presidente José Jeri anunció que, a más tardar el lunes, entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y el sicariato (Ley 32490), cuyo reglamento será publicado por el Ejecutivo este sábado. Asimismo, señaló que mantendrá reuniones periódicas con los dirigentes del gremio, cada 15 o 20 días, para evaluar la aplicación de la ley y dar seguimiento a las medidas e iniciativas destinadas a combatir la inseguridad y las extorsiones. Además, anunció que el Ejecutivo alista un decreto supremo que establecerá sanciones más severas contra el uso de motocicletas lineales con dos personas a bordo, una de las modalidades más empleadas en hechos delictivos. 10:30 Jerí sobre resultados del estado de emergencia: "Un descenso importante" En el contexto del paro de transportistas convocado por las muertes y las constantes extorsiones que afectan al sector, el presidente interino José Jeri defendió los resultados del estado de emergencia en Lima y Callao. “El objetivo es que tenemos cifras que son favorables, no del todo y no como deberían, pero indican una contención inicial y, en algunos casos, un descenso importante”, señaló tras ser increpado por los medios. No obstante, las cifras oficiales reflejan una situación aún crítica. En lo que va del año se han registrado más de 60 homicidios a nivel nacional, con la mayor concentración en Lima (20 casos), Huaura (9) y el Callao (6), según los últimos reportes del Sinadef, datos que refuerzan el malestar de los transportistas y las demandas de mayores medidas de seguridad frente a la violencia y la extorsión. 10:15 "Tenemos que hacer chancha para pagar el cupo", increpa conductor Después de la reunión del Ejecutivo con uno de los sectores de transportistas, uno de los conductores increpó al presidente José Jeri y denunció la carga que asumen los trabajadores frente a la extorsión. “Somos los choferes los que pagamos el cupo de la mayoría de las empresas, aunque honestamente no de todas, porque todos los días tenemos que hacer chancha para pagar el cupo”, expresó con indignación. Asimismo, exigió que se priorice la atención y protección de los hijos de los conductores fallecidos a causa de la extorsión, y reclamó medidas urgentes para garantizar la integridad de los trabajadores y la seguridad del transporte público. 09:55 Transportistas protestan tras reunión del Ejecutivo en Acho Un grupo de transportistas, entre ellos dirigentes como Julio Campos y otros conductores, llegó a la plaza de Acho para reclamar al Ejecutivo mientras se desarrollaba una reunión entre el Gobierno y los gremios de transporte. Foto: Mabel Alva/LR 09:42 Sanciones más severas para dos personas en motos, anuncia el Ejecutivo José Jeri anunció, junto al ministro de Transporte, Aldo Prieto, que el Ejecutivo planteará un decreto supremo para reforzar las sanciones contra quienes incumplan la norma que prohíbe la circulación de dos personas en una motocicleta. Al respecto, el ministro precisó que la Policía Nacional podrá intervenir según la reincidencia del conductor. “Por primera vez, serán 50 puntos menos y habrá posibilidad de pronto pago; la segunda vez será el doble, sin pronto pago y con 70 puntos. Es decir, a la segunda infracción, si vas con dos personas en moto, te quedas sin brevete”, explicó. 09:17 "Jerí, escucha a los choferes": manifestantes protestan en Acho Una decena de conductores y choferes, encabezados por Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), junto a trabajadores de empresas como Santa Catalina y Corazón de Jesús, increparon al presidente interino José Jeri por sostener una reunión privada con empresarios y otros gremios del sector, y no con los conductores que llegaron en son de protesta desde Puente Nuevo. Los manifestantes exigieron garantías reales para las víctimas de extorsión, así como indemnizaciones, mayores medidas de seguridad y acompañamiento policial permanente, especialmente para los choferes que continúan siendo blanco de ataques. 09:07 José Jeri llega a plaza de Acho para conversar con transportistas El presidente interino José Jeri se trasladó desde Palacio de Gobierno hasta el Comando Unificado de Seguridad Ciudadana, ubicado en la plaza de Acho, para dialogar con los representantes de los gremios de transportistas. La visita se realizó en compañía del ministro del Interior, Vicente Tiburcio. 08:53 Panorama en av. Abancay: poca presencia de buses En la avenida Abancay, en el centro de Lima, la vía luce casi vacía, con circulación limitada del corredor morado y taxis ocasionales. También se observan algunos buses de transporte público, como los de la empresa Etissa, que cubren la ruta Ceres (Ate) – Plaza Norte (Independencia). Asimismo, transitan combis informales y colectivos que recorren el tramo de la av. Abancay hasta Manco Cápac. Foto: Mabel Alva/LR 08:50 Estas son las líneas de transporte que sí circulan durante el paro Algunos buses de las empresas de transporte han salido con normalidad, mientras que otras acatan la medida de manera parcial, circulando con la menor cantidad de unidades durante el paro convocado para el 14 de enero. Entre ellas se encuentran: - Empresa de Transportes La Nueva Estrella S.A.C. (Anconeros) - Empresa de Transportes e Importaciones y Servicios S.A. - Etissa - El Chino - Chimpum Callao - Buena Estrella - Nuevo Bus - Translima - Etsibosa 08:30 Huaycán: escasez de transporte en Carretera Central En el kilómetro 15 de la Carretera Central, a la altura de la entrada de Huaycán en Ate, no hay transporte público regular, incluidos los tradicionales “Loritos”, Z y C. Durante las primeras horas de la mañana, solo se observaron muy pocos buses de los Chosicanos, así como transporte informal circulando por la zona. 08:16 Transportistas se reúnen en Plaza de Acho Los principales dirigentes de los gremios de transporte se han reunido en el puesto de comando ubicado en la Plaza de Acho, en el centro de Lima, para evaluar el desarrollo de la jornada de protesta. A la zona se ha sumado una gran contingencia de policías, ante la posibilidad de que el presidente José Jeri acuda al lugar para conversar con los representantes del sector. 08:09 MTPE brinda tolerancia de 4 horas Ante el paro convocado por los transportistas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) otorga una tolerancia de hasta 4 horas en el horario de ingreso y exhorta a los empleadores a priorizar el teletrabajo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los trabajadores. 07:59 ¿Qué empresas no han salido a trabajar? Entre las principales líneas de transporte que no salieron a trabajar este 14 de enero son: - La 50 - El Rápido S.A. - Transporte Huáscar S.A. - Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C. - Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC) - Vipusa - Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C. - Urbanito - Empresa de Transportes Nueva América S.A. - Chosicano - Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C. - E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA) - Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA) - Línea E - La Encantada S.A. - Santa Cruz 13 - E.T. TISG S.A. San Germán - Transporte Cruz del Centro S.A. - E.T. la ''Z'' - E.I.R. Polosac 'Loritos' - E.T. Rosario de Santa María - Transporte Consorcio Vía - Guadulfo Silva Carbajal - E.T. Zeballos - Etuchisa - Los Chinos - E.T. Express Pachacamac S.A. - E.T. 41 07:47 Martin Ojeda asegura que 320 empresas acatan paro de transportistas Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, informó que 320 empresas de transporte han acatado el paro de este 14 de enero. Asimismo, cuestionó la movilización masiva de policías durante la jornada, señalando que los transportistas continúan siendo víctimas de extorsiones y que no se han cumplido las promesas pactadas con el Ejecutivo, como la autorización para que dos personas puedan viajar en motocicleta. "De acuerdo a la estimación de Transportes Unidos, uno de los convocantes, son alrededor de 320 empresas y cerca de 20,000 unidades que han dejado de trabajar. Lamentablemente, gran parte de los vehículos presentes es lo que combatimos día a día: informalidad, vehículos sin señales", señaló Ojeda a Latina. 07:37 PNP moviliza más de 13.000 efectivos durante paro de transportistas La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que más de 13,000 efectivos están desplegados para garantizar la seguridad en distintos puntos de Lima. El operativo incluye 312 vehículos patrulleros, 540 motocicletas y cuatro drones, ubicados en zonas de alta afluencia de pasajeros como Puente Nuevo, el óvalo de Puente Piedra, el óvalo de Atocongo, así como en distintos puntos de los conos norte, sur y este de la ciudad. Además, el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la PNP, señaló que la institución cuenta con 13 buses institucionales que podrán ser utilizados para trasladar gratuitamente a ciudadanos en caso de contingencias o interrupciones del servicio de transporte público en los principales corredores viales. 07:31 Pasajeros esperan más de media hora por buses en Callao En el Callao, en el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, algunos colectivos y unidades de transporte público están circulando en medio del paro de transportistas, pero son muy pocas las unidades disponibles, lo que obliga a los pasajeros a esperar más de media hora en los paraderos cercanos para abordar un bus, según informó RPP. 07:29 Minsa brindará servicios con normalidad El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que, pese a la convocatoria del paro del 14 de enero, se brindará atención con normalidad en hospitales y establecimientos de salud. Asimismo, las citas previamente programadas, así como procedimientos, consultas y cirugías, se desarrollarán con normalidad. Las personas que no puedan asistir podrán reprogramar sus citas sin inconvenientes. 07:19 Panorama en la avenida Javier Prado Durante la hora punta, la circulación en dos puntos críticos de la Javier Prado —el Trébol y la Vía Expresa— presenta una escasez de unidades de los corredores rojos. Apenas se observan buses repletos, cuando normalmente circulan hasta cuatro rutas simultáneamente. Además, según los usuarios, los colectivos han duplicado el precio de los pasajes, cobrando hasta S/8. Foto: La República 06:52 Paradero Pro: pasajes suben y buses solo dan una vuelta En el paradero Pro de la Panamericana Norte, se registra una mayor afluencia de pasajeros, así como de transporte colectivo, cuyos conductores están cobrando entre S/6 y S/8 por pasaje hasta Acho. Los choferes señalaron que solo realizarán una vuelta para asegurar sus ingresos del día antes de retirarse de la ruta. Foto: Kevinn García/LR 06:30 Ataque explosivo a colectivo en Carabayllo antes del paro Un ataque con explosivo en el paradero Chaperito, en Carabayllo, dejó cinco heridos, incluido el conductor del colectivo y una mujer embarazada, pocas horas antes del paro de transportistas convocado para este miércoles 14 de enero; el artefacto, colocado debajo del vehículo mientras esperaba pasajeros, se relaciona con amenazas previas recibidas por la empresa de transporte y ocurre en un contexto de creciente violencia y extorsiones que afectaron al sector durante 2025, generando preocupación entre los gremios y reforzando la medida de protesta. 06:14 Panorama desde paradero de Plaza Norte Durante el transcurso del paro de transportistas, en el paradero de Plaza Norte en la Panamericana Norte solo se registra la presencia de buses de la empresa Nueva Estrella y de combis informales que cubren la misma ruta de “Los Chinos”. Además, se reporta poca afluencia de pasajeros en la zona. Foto: Kevinn García/LR 06:12 Paro de transportistas: pasajes se duplican de Ancón a Lima En el óvalo Chacas, en la Panamericana Norte, distrito de Ancón, solo una ruta de transporte ha salido a trabajar durante el paro de transportistas. Como consecuencia, el pasaje hacia Lima se ha incrementado, llegando a costar entre S/7 y S/8, cuando normalmente cuesta S/4. Foto: Latina 06:05 Panorama en paradero de Caquetá Una fila de personas, ubicada en el paradero de Caquetá, espera para dirigirse a Puente Nuevo y otros destinos hacia el sur y el este. Los pocos buses disponibles circulan repletos de pasajeros, mientras que los usuarios señalan que el pasaje ha subido ligeramente. Además, se observa la presencia de combis informales que aprovechan la alta demanda. Foto: América Noticias 05:57 Accidente de tránsito bloquea ruta de Panamericana Sur Durante la jornada del paro de transportistas, se registró un accidente múltiple en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, que dejó un fallecido y al menos siete heridos. El siniestro generó intenso tránsito en sentido norte a sur, mientras que algunos vehículos quedaron sobre la berma central, provocando también restricciones en el tránsito en sentido sur a norte. 05:15 Escasez de buses en Puente Nuevo por paro de transporte Decenas de usuarios permanecen a la espera de buses en paraderos como Puente Nuevo, donde se registra una escasa presencia de unidades. Los pocos buses que circulan lo hacen repletos de pasajeros y, según indicaron los propios conductores, solo realizarán una última vuelta en sus rutas antes de acatar la paralización total del transporte. Entre las empresas que aún prestan servicio se encuentran Etseviosa y San Felipe Express. Foto: América Noticias 04:21 Principales reclamos de los transportistas Pese a las constantes reuniones sostenidas con el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior, Martín Ojeda afirmó que el paro de transportistas se llevará a cabo porque, hasta la fecha, no se han adoptado medidas concretas frente a la ola de violencia y criminalidad que afecta al sector. "Hay una falta total de prevención. No existe ningún sistema que nos proteja de esta racha maldita de crímenes", lamentó Ojeda. 03:32 Gremios indican paro de transporte pacífico El dirigente de transportes Unidos, Martín Ojeda, mencionó que la medida será pacífica: “Es una acción por un tema principal: salvar el país. No se trata de que se normalicen los pagos por extorsión, sino de erradicar a estas mafias que vienen sembrando terror en el transporte público”. En el caso de Conet, su presidente, Julio Rau Rau, indicó a RPP que no habrá marcha, sino un apagado de motores, mientras una comisión se hará presente en el Congreso de la República. "Nosotros hemos acordado paralizar... (Son) todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, que están conformadas por los cuatro conos: cono norte, cono sur, cono este y cono oeste", señaló Rau Rau. 02:00 Instituto Zegel anuncia clases virtuales por paro de este 14 de enero El instituto Zegel informó que, debido al paro de transportistas programado para este miércoles 14 de enero, todos sus campus de Lima pasarán a la modalidad virtual, con el fin de garantizar la continuidad de las clases y el acceso de los estudiantes. 00:51 MTPE pide a empleadores a adoptar medidas flexibles ante anuncio de paro de transportistas El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a aplicar teletrabajo y tolerancia de hasta 4 horas en el ingreso laboral ante el paro de transportistas anunciado para este miércoles 14 de enero. Asimismo, indicó que las demoras no deberán ser consideradas tardanzas injustificadas ni motivo de sanción, y pidió adoptar medidas flexibles para compensar el tiempo de retraso. 22:25 Santo Cristo de Pachacamilla S.A. acatará el paro de transportistas La empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. informó que acatarán el paro del 14 de enero ante la creciente ola de criminalidad. Por ello, suspenderán sus actividades durante las movilizaciones.

21:49 Nueva América exige medidas efectivas La empresa de transporte Nueva América emitió un comunicado en donde confirman su participación al paro del 14 de enero. Asimismo, exigieron al Estado más efectividad contra el crimen organizado que afecta el sector.

21:17 Cruz del Centro respalda el paro de transportistas A través de sus redes sociales, la empresa de transportes Cruz del Centro aseguró que acatará las movilizaciones y mostró su respaldo para todos los conductores víctimas de las extorsiones en Lima y Callao.

21:15 Comunicado de La 50 La empresa de transporte conocida como La 50 aseguró que acatarán el paro del 14 de enero debido a que no tienen ninguna garantía para seguir laborando con seguridad.

20:29 EsSalud cancela citas programadas para este 14 de enero Mediante un comunicado de prensa, la entidad informó que sus centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao no atenderán a los asegurados. Para gestionar la reprogramación de las citas, se deberán comunicar al teléfono 411-8000 Opción 1 – Citas. "Estamos tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas", señala de forma oficial. 18:54 Pasajeros se pronuncian a favor del Paro de este 14 de enero Pese a la preocupación de cómo llegar a sus centros de trabajo, conductores y pasajeros se mostraron a favor de la medida tomada por el sector transporte. Aproximadamente, 26 empresas paralizaran sus actividades con el fin de exigir al Ejecutivo mayores acciones contra la criminalidad. 18:25 37 asesinatos la primera semana de enero El 2025 se consolidó como uno de los años con mayor tasa de homicidios desde 2017, al cerrar con la alarmante cifra de 2.236 crímenes. En lo que va de 2026, según el Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, durante la primera semana del año se registraron 37 asesinatos en todo el país, de los cuales 10 ocurrieron en Lima y 5 en el Callao. 18:23 ¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 14 de enero en Lima y Callao? Ante a la ola de inseguridad, ataques y asesinatos contra transportistas, el gremio de conductores de Lima y Callao confirmó que se realizará un nuevo paro de transportistas este miércoles 14 de enero desde las 00:00 horas. Así lo informó el representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, tras una reunión con el presidente de la República, José Jerí. 18:04 ¿Qué universidades suspenderán clases de verano este 14 de enero? Universidad del Pacífico: Por el paro de transportistas, indicaron que todas las clases de todos los programas de la UP se realizarán de manera virtual. Sin embargo, la universidad permanecerá abierta con servicios limitados y comunicará cualquier actualización por sus canales oficiales. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): A través de un comunicado, la UNI también indicó a sus alumnos que, con el propósito de "salvaguardar la seguridad, bienestar e integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo", las actividades academicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual. Universidad de Lima: La casa de estudios también informó a través de sus canales principales que las clases se desarrollarán de manera virtual. Además, agregaron que los talleres y actividades de laboratorio serán reprogramadas. Escuela de Postgrado UPC: Desde la Escuela de Postgrado de la UPC informaron que todas las clases se desarrollarán en el Aula Virtual. "Los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud continuarán con sus actividades en el Centro Universitario de Salud, Centro Médico Veterinario y fuera del campus Villa, según lo establecido", añadieron. Universidad Agraria La Molina: La universidad anunció que las clases de nivelación de los alumnos se realizarán de manera virtual, quedando bajo la responsabilidad del docente la plataforma que usará para el dictado. 16:59 Presidente José Jerí asegura que acompañará protesta El presidente de La República, José Jerí, indicó que respetará la decisión de los transportistas de paralizar sus actividades este 14 de enero y mencionó que estará con ellos si continúan con las protestas. Asimismo, aseguró que, cualquiera sea el desenlace, la respuesta institucional será de acompañamiento y acción sostenida: “Si ellos deciden tomar otra medida, igual estaremos haciendo algo, como siempre lo venimos haciendo, mañana, tarde, noche y madrugada“, sostuvo. 16:55 Alcalde de Lima se opone al paro de transportistas Durante su asistencia y supervisión a los trabajos de limpieza y descolmatación del río Rímac, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que "sería conveniente que el paro de transportistas no se dé, porque este afecta la economía", a pesar del aumento de asesinatos y atentados contra conductores en Lima y Callao. "También afecta la economía de los propios transportistas, pero es una medida que ellos han encontrado necesaria para llamar la atención de las autoridades. Principalmente del gobierno central", añadió. 16:25 UNALM anuncia clases virtuales este 14 de enero La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) comunicó a sus estudiantes que las clases del miércoles 14 de enero se realizarán de manera virtual, con la finalidad de garantizar la seguridad frente al anuncio del paro de transportistas. 16:18 UPC comunica clases virtuales en su escuela de posgrado La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se sumó al grupo de instituciones educativas que llevarán sus actividades académicas de manera virtual por motivo del paro de transportias. Asimismo, informó que los campus permanecerán abiertos únicamente para el desarrollo de actividades extraacadémicas y eventos previamente programados. Además, señaló que los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud continuarán con sus actividades en el Centro Universitario de Salud, Centro Médico Veterinario y fuera del campus Villa. 16:14 UNI anuncia clases virtuales este 14 de enero La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) comunicó que el 14 de enero todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de forma virtual ante el anunciado paro de transportistas. 15:40 SERPAR suspende clases y talleres programados para el miércoles 14 de enero El Servicio de Parques de Lima (SERPAR), adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, comunicó la suspensión de las clases y talleres programados para el miércoles 14 de enero, con la finalidad de "salvaguardar la seguridad de nuestros usuarios, docentes y personal administrativo, frente a las dificultades de desplazamiento que pueda generar dicha jornada (paro de transportistas)”. 15:22 Universidades e institutos que suspenderán clases el 14 de enero Debido al paro de transportes anunciado para este 14 de enero, diversas universidades e institutos comunicaron que sus clases se llevarán a cabo de forma virtual: - Idiomas Pontificia Universidad Católica del Perú(PUCP) - Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) - Universidad del Pacífico - Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) - Universidad de Lima 15:10 Horarios de atención del Metropolitano y Metro de Lima este 14 de enero El Metropolitano iniciará sus operaciones a las 5:00 a.m. y cerrará a las 11:00 p.m. El mismo hoario se aplicará para las rutas alimentadoras y los corredores complementarios. Mientras los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima circularán entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. Por su parte, La Línea 2 funcionará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Finalmente, el AeroDirecto operará de manera ininterrumpida durante las 24 horas. 12:29 37 asesinatos la primera semana de enero El 2025 cerró con la alarmante cifra de 2.236 crímenes, siendo el año con mayor tasa de homicidios desde 2017. Según el Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud, durante la primera semana de enero se registraron 37 asesinatos en todo el país, de los cuales 10 ocurrieron en Lima y 5 en el Callao. Uno de los escenarios marcados por la violencia ha estado en el transporte público, donde se han reportado al menos 10 atentados contra unidades de transporte en los primeros 11 días del mes. 10:40 ¿Qué exigen los transportistas? A pesar de haber sostenido reuniones con el Ejecutivo y el Ministerio del Interior, el vocero de Transportes Unidos señaló que el paro se realizará, luego de que no se adopten medidas concretas frente a la violencia que enfrenta el sector por parte del crimen organizado. Según los gremios, en menos de dos semanas del 2026 ya se han registrado hasta 10 ataques contra unidades de transporte. Según Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, uno de los principales problemas es la falta de presencia policial en horarios críticos, especialmente en las mañanas y noches. Asimismo, los transportistas exigen la reglamentación de la Ley N.° 32490 para crear un grupo élite contra la delincuencia, además de apoyo a los familiares de choferes asesinados y que se cumpla la prohibición de dos personas en una motocicleta. 10:34 ¿A qué hora inicia el paro de transportistas? Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos y uno de los líderes del gremio de conductores de Lima y Callao, confirmó que el paro de transportistas iniciará este miércoles 14 de enero desde las 00:00 horas. La decisión se tomó tras no llegar a un acuerdo con el presidente de la República, José Jerí. 10:17 Empresas que acatarán el paro de transportistas Entre las principales líneas que no circularán el miércoles 14 de enero para acatar el paro en Lima y Callao se encuentran: - La Encantada S.A.: Carabayllo – Ate - Santa Cruz 13: Carabayllo – La Victoria - Nueva América: Carabayllo – San Juan de Miraflores - E.T. TISG S.A. San Germán: San Juan de Lurigancho – San Martín de Porres - Transporte Cruz del Centro S.A.: Ate – Carabayllo - E.T. la “Z”: Ate – Pueblo Libre - E.I.R. Polosac “Lorito”: Ate – Pachacútec - E.T. Rosario de Santa María: Callao – Independencia - Transporte Consorsio Vía: San Miguel – Puente Piedra - Guadulfo Silva Carbajal: San Miguel – San Bartolo - E.T. Zeballos: Lurín – Surquillo - Etersac – Ediberto Ramos: Villal Salvador – Puente Piedra - Vipusa: Villa el Salvador – Ancón - Etuchisa – Los Chinos: Villa El Salvador – Puente Piedra - Etrascapsa (Línea E): Villa El Salvador – San Juan de Lurigancho - E.T. Express Pachacamac S.A.: Villa el Salvador – Miraflores - E.T. 41: Villa El Salvador – Ventanilla - El Rápido: Villa El Salvador - Ventanilla - La 50- San Juan de Lurigancho - Callao - Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C. - E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA) - Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA) - Urbanito - Chosicano - Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C. - Transporte Huáscar S.A. -Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)

