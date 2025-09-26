Donald Trump reaviva su guerra comercial y anunció el último jueves que Estados Unidos impondrá nuevo aranceles del 100% a medicamentos no fabricados en su territorio. La medida, que iniciará desde el 1 de octubre, se aplicará sobre todo producto farmacéutico de marca o patentado y, según Trump, solo podrán evitar estos gravámenes aquellas empresas que trasladen sus fábricas a EE. UU.

Entre los mercados más golpeados por esta nueva ola de aranceles se encontraría los procedentes de Europa. De acuerdo con la federación europea de industrias farmacéuticas (Efpia), estas tarifas a los medicamentos "crearía la peor de las situaciones", pues el aumento de impuestos aumentará el costo de fabricación, perturbará las cadenas de suministro e impedirá obtengan su tratamiento.

Trump ordena nuevas tarifas para muebles y camiones pesados

La aplicación de nuevos aranceles por parte de la administración de Donald Trump no solo se limitó a los medicamentos. Gravámenes del 25% serán aplicados contra camiones pesados, mientras que los gabinetes de cocina y tocadores de baño recibirán el 50%, y los muebles tapizados el 30% extra.

No obstante, este tipo de medidas amenaza con incrementar el daño a los consumidores estadounidenses. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los precios de los muebles aumentaron en promedio un 4,7% en agosto frente al mismo mes de 2024, lo que significó un aumento del 9,5% en el gasto de salas y comedores. Esto surgió en respuesta a los aranceles impuestos por Trump a China y Vietnam, quienes exportaron muebles y accesorios por un valor de 12.000 millones de dólares el año pasado.

Otro sector que podría verse afectado es la industria automotriz. Aún no se ha precisado si el arancel del 25% anunciado por Donald Trump se aplicará a todos los camiones pesados o solo a aquellos que incumplan el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC). Si la exención no incluye a México, este sería el país más perjudicado, ya que concentra el 78% de los camiones pesados que importa Estados Unidos, según el economista Neil Shearing, de Capital Economics.

Aranceles de Trump golpean a farmacéuticas: J&J prevé costo de US$400 millones en 2025

Analistas advierten que los aranceles impuestos por Donald Trump tendrán un impacto limitado en la relocalización de la producción farmacéutica hacia Estados Unidos, debido a la complejidad de las cadenas de suministro del sector. “Las cadenas de suministro globales son complejas, y la industria farmacéutica es una de las más complejas”, señaló Evan Seigerman, de BMO Capital Markets, quien pronosticó que muchas compañías optarán por esperar al final de la presidencia de Trump antes de tomar decisiones permanentes. En paralelo, el director general de Johnson & Johnson, Joaquín Duato, advirtió que los aranceles podrían provocar escasez de medicamentos y dispositivos médicos, defendiendo que incentivos fiscales serían más efectivos para fortalecer la fabricación en EE. UU.

Johnson & Johnson anunció que sus costos por aranceles alcanzarán unos 400 millones de dólares en 2025, reflejando los gravámenes ya vigentes. La compañía, que además comprometió una inversión de 55.000 millones de dólares en investigación, desarrollo y producción en EE. UU., se suma a Pfizer y otras farmacéuticas que también reportan cargos adicionales por las nuevas medidas. Según TD Cowen, firmas como Eli Lilly, Bristol Myers Squibb y AbbVie están mejor posicionadas gracias a sus plantas en EE. UU., mientras que Novartis y Roche se enfrentan a mayores riesgos por su dependencia de la producción internacional.