Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

A pesar de que es cercano al presidente José Jerí, veinte autoridades universitarias, agrupadas en la Junta Nacional de Rectores de Universidades Públicas, exigieron al Ejecutivo garantizar que el nuevo jefe de la Sunedu, Vicente Espinoza, permanezca en el cargo solo hasta el 23 de febrero de este año.

Los rectores explicaron que Espinoza asumió la jefatura de la Sunedu a fines de diciembre tras la sorpresiva renuncia de Manuel Castillo, cuyo mandato de tres años vencía el 23 de febrero del 2026. “La renuncia individual únicamente genera una vacancia que debe ser cubierta por un reemplazante para completar el periodo legal restante (…) No se puede ni se debe interpretar como el inicio de un nuevo periodo completo (tres años)”, advirtieron.

Debido a esa situación, exhortaron al presidente José Jerí, al premier Ernesto Álvarez y al ministro de Educación Jorge Figueroa, garantizar estrictamente el respeto de los plazos del mandato legal de Vicente Espinoza, teniendo en cuenta que, como Ejecutivo, cuentan con tres representantes en el consejo directivo de la Sunedu.

Según la Junta Nacional de Rectores, de esta manera, a fines de febrero debe proceder la elección del nuevo superintendente con la presencia de los tres nuevos consejeros: Lida Asencios y Carlos Reyes, elegidos por las universidades públicas, y Maximiliano Cárdenas, designado por los colegios profesionales. Ellos reemplazarán a Manuel Castillo, Manuel Hernández y Miguel Vallejos, con quienes comenzó la contrarreforma universitaria.

Polémica designación

El nuevo jefe de la Sunedu, Vicente Espinoza, ha sido cuestionado desde el inicio por la Junta Nacional de Rectores de las Universidades Públicas y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú debido a que su proceso de designación “se realizó de manera apresurada, excluyente y sin la debida conformación del consejo directivo de la Sunedu” porque no se consideró a los tres elegidos, nombrados en el párrafo anterior.

La Asociación de Universidades del Perú (ASUP), que agrupa a instituciones públicas y privadas, también se ha mostrado en contra. Es más, a pedido de este sector, el Colegio de Abogados y los letrados Víctor García Toma y Ángel Delgado realizaron informes legales y concluyeron que la designación de Espinoza se realizó de forma irregular debido al proceso y a la falta de una evaluación sobre idoneidad para el cargo de superintendente.

El informe de García Toma señaló que la designación de Espinoza se realizó de manera acelerada, en 43 horas, desde la renuncia de Manuel Castillo. Además, agregó que no existió un proceso de evaluación sobre la idoneidad de Espinoza. El Colegio de Abogados también alertó que el Minedu no revisó sus antecedentes ni examinó su perfil profesional.

Los informes también le dan la razón a la Junta Nacional de Rectores al precisar que Vicente Espinoza fue designado jefe de Sunedu por tres años completos, hasta el 2028, cuando solo debía cubrir el tiempo restante del renunciante Manuel Castillo; es decir, hasta febrero del 2026.

“Se debe anular la designación de Espinoza por la vía judicial”, recomendó García Toma. En tanto, el Colegio de Abogados propone una posible denuncia por una posible comisión de delitos de nombramiento ilegal y abuso de autoridad por parte del Minedu.

Antecedentes

Hasta hace pocos días de su designación, Vicente Espinoza era director de evaluación de servicio universitario de Sunedu gracias a la cercanía que mantiene con el exsuperintendente Manuel Castillo.

Espinoza también tiene malos antecedentes. La novia de su hijo y su suegro registran órdenes de servicio por más de 100.000 soles en la Sunedu. María Lilia Alarcón reportó nueve órdenes de servicio por más de 54.000 soles, entre el 19 de junio del 2023 y el 17 de setiembre del 2024.

Rubén Salcedo, suegro de Espinoza, registró dos órdenes de servicio en la Sunedu por más de 60.000 soles entre marzo y julio del 2023. Si bien estos contratos se dieron meses antes de que Espinoza ingresara a la institución, se detectó que Salcedo ya había visitado 17 veces al entonces superintendente Manuel Castillo.

Un dato importante es que Espinoza fue docente de la Universidad Garcilaso de la Vega y director y coordinador de la Universidad José Carlos Mariátegui. Ambas instituciones tienen su autorización denegada, por lo que el nuevo consejero de la Sunedu tendrá que revisar, decidir y votar si se les otorga un nuevo licenciamiento.

Espinoza estuvo afiliado también al Apra entre 2008 y 2011 y es el actual decano del Colegio de Abogados de Lima Sur. Este pedido se da en medio de denuncias periodísticas que demuestran la cercanía que mantiene el nuevo superintendente, Vicente Espinoza, con el presidente José Jerí, a quien ha condecorado en diversas oportunidades como decano del Colegio de Abogados de Lima Sur.