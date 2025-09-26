HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos estaría preparando operaciones militares para atacar a narcotraficantes dentro de Venezuela, según NBC

Altos mandos militares de Estados Unidos evaluarían realizar ataques contra narcotraficantes en Venezuela para las próximas semanas, según reportó el medio NBC News.

EE.UU. estaría preparando ataques militares contra narcotraficantes en Venezuela.
EE.UU. estaría preparando ataques militares contra narcotraficantes en Venezuela.

Altos mandos militares de Estados Unidos vienen evaluando diferentes alternativas para desarrollar operativos contra narcotraficantes dentro de Venezuela. De acuerdo con información recogida por el medio NBC News, las acciones podrían concretarse en las próximas semanas.

La información viene de cuatro fuentes con conocimiento directo del tema: dos de ellas forman parte del Gobierno estadounidense y participan en la planificación, mientras que las otras dos están al tanto de las conversaciones en curso. Todas accedieron a brindar detalles bajo condición de anonimato, ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre estos preparativos.

Ataques en Venezuela se realizarían en las próximas semanas

Según cuatro fuentes cercanas al tema, es posible que en las próximas semanas se produzcan ataques en Venezuela. Sin embargo, hasta ahora Donald Trump no ha aprobado ninguna acción concreta. Tres de esas fuentes, incluido un funcionario con conocimiento directo de las conversaciones, coinciden en que el aumento reciente de la escalada militar por parte de Estados Unidos responde, en parte, a lo que consideran una inacción por parte del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para frenar el tráfico de drogas que sale desde su país.

Los planes que actualmente se evalúan estarían enfocados principalmente en el uso de drones para atacar tanto a integrantes como líderes de organizaciones dedicadas al narcotráfico, además de golpear directamente los laboratorios donde se procesan sustancias ilícitas, según relataron las mismas fuentes. Consultada por NBC News, la Casa Blanca optó por remitir al medio la siguiente declaración: "Veremos qué pasa. Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus narcotraficantes y sus drogas. Es inaceptable". 

Administración de Trump no estaría conforme con la ofensiva militar en Venezuela

Algunos funcionarios de la administración de Donald Trump están decepcionados por la falta de resultados visibles tras el aumento de la ofensiva militar por parte de Estados Unidos. Según una fuente con conocimiento de las discusiones internas, esta ofensiva no ha logrado debilitar el control que mantiene Nicolás Maduro ni ha provocado una reacción contundente por parte del régimen venezolano.

La administración también se ha encontrado con más oposición de la esperada frente a los ataques dirigidos a embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Esta resistencia ha obligado a la Casa Blanca a replantearse cuidadosamente sus próximos movimientos, añadió la misma fuente.

En ese contexto, se han iniciado conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, mediadas por líderes de Medio Oriente que actúan como intermediarios, según información obtenida por NBC News. Un alto miembro del gobierno estadounidense reveló que Maduro, a través de estos contactos, habría hablado sobre posibles concesiones que estaría dispuesto a hacer para mantenerse en el poder.

Los reincidentes ataques militares de Estados Unidos

Una eventual ofensiva dentro de Venezuela representaría un nuevo nivel de intensificación en la estrategia militar impulsada por la administración de Donald Trump contra presuntas redes del narcotráfico, así como en su postura hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

En las semanas recientes, el ejército de Estados Unidos atacó a al menos tres embarcaciones que, según las autoridades, partieron desde Venezuela y que presuntamente transportaban narcotraficantes y drogas. El presidente Trump compartió esta información a través de la red Truth Social, señalando que dichas embarcaciones podrían haber representado un riesgo para la seguridad de su país.

Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que confirmen que todas las embarcaciones contenían sustancias ilícitas. Pese a ello, un representante del gobierno dominicano y un funcionario de la embajada de EE. UU. en ese país informaron, durante una conferencia de prensa celebrada el último domingo, que se hallaron estupefacientes flotando en el agua tras uno de los ataques.

