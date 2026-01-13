HOYSuscripcion LR Focus

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra Jerí tras reunión con empresario chino

El congresista Segundo Montalvo anunció que impulsará la moción de vacancia contra el presidente Jerí debido a la reunión con el empresario chino en la que asiste encapuchado. Montalvo asegura que hay "incapacidad moral".

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra Jerí. Foto: difusión
Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra Jerí. Foto: difusión

El congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú libre anunció que adicionará la reunión entre Jerí y el empresario chino como una de las razones en la moción de vacancia que presentará contra el presidente José Jerí. Cabe recordar que Montalvo, días atrás, ya había dicho que presentaría la moción debido al decreto de urgencia publicado en Año Nuevo que encamina a la privatización de la empresa Petroperú.

El parlamentario sostuvo que aquella reunión, en la que se observa Jerí encapuchado, es algo grave y que nunca antes se ha visto en un presidente de la República. Asimismo, mostró su rechazo a las declaraciones en las que el mandatario justifica su accionar.

JOSÉ JERÍ, D3L1NU3NC14 IMPARABLE Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Hoy día termino la moción de vacancia, el presidente debe ser vacado. Algo gravísimo. Por primera vez en la historia del país un presidente encapuchado. Hoy termino la moción de vacancia, hoy incluyo esa parte en la que sale encapucado, creo que todos los congresistas debemos firmar, no podemos tener un presidente presuntamente metido en actos de corrupción. Y dice que fue para que le pidan fotos, una declaración incoherente", declaró para este medio.

"Sí a un presidente le falta un mes para que termine su mandato y se le encuentra en presuntos actos de corrupción debe ir a su casa… y parar en la cárcel”

PUEDES VER: Primero La Gente: JNE ordena abrir el sistema electoral por 12 horas para la inscripción del partido de Marisol Pérez Tello

Por su parte, Jaime Quito de la Bancada Socialista aseguró que de presentarse la moción de vacancia estaría dispuesto a firmarla. Quito resaltó que el tema de la inseguridad ciudadana, que Jerí dijo que iba a tener como prioridad, no se ha reducido y que por el contrario, ahora vemos reuniones clandestinas.

"Hemos visto en estos meses que no hay resultados frente a la inseguridad ciudadana que iba a ser su principal factor de gobierno…lo que hemos visto que sale encapuchado, clandestinamente, tener reuniones fuera de Palacio…todo eso debe ser sopesado en el Congreso…sí firmaría una moción de vacancia contra José Jerí", dijo.

En esa misma línea, la parlamentaria Ruth Luque detalló que ocurren 6 a 7 asesinatos por día, por lo que culpó al mandatario de "prestarse al show" , mientras que no hay ninguna respuesta eficaz a los problemas del país.

"Es inaceptable que una persona se reúna con capucha, ¿qué esconde? Además, acá hay un dato concreto desde que Jerí ha subido al poder no han bajado los asesinatos", refirió.

