Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada ha resuelto ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional, declarando el sobreseimiento definitivo (archivo) del proceso seguido contra Keiko Sofía Fujimori Higuchi y todo Fuerza Popular.

La resolución judicial determina el cierre de la investigación por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos con el agravante de Organización Criminal en agravio del Estado Peruano. Asimismo, el magistrado ordenó el levantamiento de todas las medidas de carácter personal y real que pesaban sobre la lideresa de Fuerza Popular y miembros de su partido.

Noticia en desarrollo..