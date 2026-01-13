HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí y su cuento chino + elecciones y congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

En paralelo, se reunió con embajadores de la Unión Europea para avanzar en una nueva agenda de cooperación y destacó la disposición al diálogo con respeto mutuo.

Delcy Rodríguez critica caricaturas de Wikipedia tras mensaje de Trump y reafirma que manda el Gobierno venezolano
Delcy Rodríguez critica caricaturas de Wikipedia tras mensaje de Trump y reafirma que manda el Gobierno venezolano | Foto: AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió el último lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario difundiera en sus redes sociales una página manipulada de Wikipedia en la que se le presenta como “presidente interino” del país caribeño tras la incursión militar estadounidense del pasado 3 de enero.

Las declaraciones de Rodríguez se producen en un contexto de alta tensión diplomática, marcado por la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como por el anuncio de Trump de que EE. UU. asumiría la gestión de los asuntos venezolanos. Desde el estado La Guaira, donde supervisaba el reinicio de las clases tras la operación militar, la mandataria encargada rechazó cualquier intento de desconocer la soberanía del país.

TE RECOMENDAMOS

COPAMIENTO FUJIMORISTA DEL ESTADO ES CASI TOTAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

lr.pe

Respuesta de Delcy Rodríguez a Donald Trump

Delcy Rodríguez reaccionó de forma directa al mensaje difundido por el líder republicano sobre su supuesta “Presidencia interina”, desestimando la versión publicada en el buscador web. “He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los EE. UU., y gobernamos junto al pueblo organizado”, afirmó.

En su intervención, Rodríguez también ratificó “la soberanía y la independencia de Venezuela” y aseguró que su Gobierno avanza en relaciones internacionales basadas en el respeto y la legalidad internacional. Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo venezolano trabaja para “reivindicar y proteger los derechos” del país frente a lo que calificó como acciones unilaterales de Washington.

PUEDES VER: La CIA determinó que Delcy Rodríguez y los cercanos al régimen chavista estarían mejor posicionados para liderar Venezuela

lr.pe

Delcy Rodríguez se reúne con la misión diplomática de la Unión Europea

En paralelo a la confrontación verbal con el jefe de la Casa Blanca, la presidenta encargada sostuvo en Caracas una reunión con embajadores de países de la Unión Europea, además de representantes del Reino Unido y Suiza, con el objetivo de avanzar en una “agenda nueva” de relacionamiento internacional tras la captura del exdictador chavista. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y fue calificado por las autoridades venezolanas como “franco y cordial”.

El ministro de Exteriores, Yván Gil, señaló que Rodríguez transmitió a los diplomáticos un mensaje de disposición al diálogo “en el marco del respeto y la igualdad entre los Estados”, con miras a impulsar una agenda intensa de cooperación. Según el canciller, la reunión permitió revisar el estado de las relaciones bilaterales y coincidieron en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo productivo entre Venezuela y los países europeos.

Notas relacionadas
El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post

LEER MÁS
EE.UU. descubre 2 reservas de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

EE.UU. descubre 2 reservas de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos confirma la captura de un buque en el Atlántico Norte y otro en el Caribe: el primero fue perseguido por semanas

Estados Unidos confirma la captura de un buque en el Atlántico Norte y otro en el Caribe: el primero fue perseguido por semanas

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
China no suelta el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

China no suelta el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

LEER MÁS
EE.UU. descubre 2 reservas de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

EE.UU. descubre 2 reservas de petróleo cerca de China, el mayor hallazgo histórico en 20 años en medio de la tensión por Venezuela

LEER MÁS
Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

Geólogos descubren la mayor reserva de litio del mundo que supera a Bolivia y China: está en un supervolcán y su extracción iniciaría en 2028

LEER MÁS
Ola gigante arrasa con playa de Argentina llena de turistas: se reporta un muerto y 35 heridos

Ola gigante arrasa con playa de Argentina llena de turistas: se reporta un muerto y 35 heridos

LEER MÁS
Ni el peso chileno ni el sol peruano: estas son las 3 monedas latinas que se fortalecerán frente al dólar en 2026

Ni el peso chileno ni el sol peruano: estas son las 3 monedas latinas que se fortalecerán frente al dólar en 2026

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fans de BTS en Perú sueñan con concierto en Lima tras anuncio de gira mundial y álbum 2026: “¡Qué felicidad!”

BTS gira mundial 2026: cuándo se anuncian las fechas y qué países de Latinoamérica podrían visitar

BTS Tour 2026: cómo comprar o renovar la membresía Weverse para acceder a la preventa

Mundo

Donald Trump impone aranceles del 25% a países que comercien con Irán tras represión contra protestas en el país

Gobierno de Rodrigo Paz y sindicatos acuerdan anular el decreto económico sobre combustibles y el fin de las protestas en Bolivia

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí normaliza reuniones clandestinas y sigue el camino de Boluarte y Castillo

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025