Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió el último lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que el mandatario difundiera en sus redes sociales una página manipulada de Wikipedia en la que se le presenta como “presidente interino” del país caribeño tras la incursión militar estadounidense del pasado 3 de enero.

Las declaraciones de Rodríguez se producen en un contexto de alta tensión diplomática, marcado por la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como por el anuncio de Trump de que EE. UU. asumiría la gestión de los asuntos venezolanos. Desde el estado La Guaira, donde supervisaba el reinicio de las clases tras la operación militar, la mandataria encargada rechazó cualquier intento de desconocer la soberanía del país.

TE RECOMENDAMOS COPAMIENTO FUJIMORISTA DEL ESTADO ES CASI TOTAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Delcy Rodríguez autoriza la liberación de 116 presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Respuesta de Delcy Rodríguez a Donald Trump

Delcy Rodríguez reaccionó de forma directa al mensaje difundido por el líder republicano sobre su supuesta “Presidencia interina”, desestimando la versión publicada en el buscador web. “He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un Gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los EE. UU., y gobernamos junto al pueblo organizado”, afirmó.

En su intervención, Rodríguez también ratificó “la soberanía y la independencia de Venezuela” y aseguró que su Gobierno avanza en relaciones internacionales basadas en el respeto y la legalidad internacional. Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo venezolano trabaja para “reivindicar y proteger los derechos” del país frente a lo que calificó como acciones unilaterales de Washington.

PUEDES VER: La CIA determinó que Delcy Rodríguez y los cercanos al régimen chavista estarían mejor posicionados para liderar Venezuela

Delcy Rodríguez se reúne con la misión diplomática de la Unión Europea

En paralelo a la confrontación verbal con el jefe de la Casa Blanca, la presidenta encargada sostuvo en Caracas una reunión con embajadores de países de la Unión Europea, además de representantes del Reino Unido y Suiza, con el objetivo de avanzar en una “agenda nueva” de relacionamiento internacional tras la captura del exdictador chavista. El encuentro se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y fue calificado por las autoridades venezolanas como “franco y cordial”.

El ministro de Exteriores, Yván Gil, señaló que Rodríguez transmitió a los diplomáticos un mensaje de disposición al diálogo “en el marco del respeto y la igualdad entre los Estados”, con miras a impulsar una agenda intensa de cooperación. Según el canciller, la reunión permitió revisar el estado de las relaciones bilaterales y coincidieron en la necesidad de abrir una nueva etapa de diálogo productivo entre Venezuela y los países europeos.