Bryan Torres habría sido captado por las cámaras de seguridad de su vivienda Foto: Composición LR | Instagram de Bryan Torres

Bryan Torres habría sido captado por las cámaras de seguridad de su vivienda Foto: Composición LR | Instagram de Bryan Torres

Durante la edición del lunes 12 de enero de 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitri sorprendieron al revelar la existencia de unos videos en lo que Bryan Torres agrede físicamente a Samahara Lobatón dentro de su vivienda. Ambos conductores se mostraron consternados tras visualizar el material audiovisual, que presuntamente habría sido enviado por personas del entorno cercano de la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.

El popular 'Peluchín' explicó que tenían preparado una nota sobre la influencer y el salsero, quienes fueron captados ingresando a una iglesia, a pesar que haber anunciado públicamente que habían puesto fin a su relación de casi tres años. Además, recalcó que las imágenes no será difundidas debido a la falta de autorización.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brinda información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

La línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluido los feriados. Recuerda que, ante una emergencia, también puedes comunicarte con el 116 (Bomberos) o con el 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).