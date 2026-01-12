HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, lunes 12 de enero | LR+ Noticias

Espectáculos

Bryan Torres habría agredido a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, según Rodrigo González: "Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro"

Según Rodrigo González, los videos habrían sido enviados por personas del entorno cercano de la Samahara Lobatón. Asimismo, el conductor de 'Amor y fuego' recordó el episodio violento, cuando Bryan Torres, agredió en la vía pública a la influencer. 

Bryan Torres habría sido captado por las cámaras de seguridad de su vivienda Foto: Composición LR
Bryan Torres habría sido captado por las cámaras de seguridad de su vivienda Foto: Composición LR | Instagram de Bryan Torres

Durante la edición del lunes 12 de enero de 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitri sorprendieron al revelar la existencia de unos videos en lo que Bryan Torres agrede físicamente a Samahara Lobatón dentro de su vivienda. Ambos conductores se mostraron consternados tras visualizar el material audiovisual, que presuntamente habría sido enviado por personas del entorno cercano de la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.

El popular 'Peluchín' explicó que tenían preparado una nota sobre la influencer y el salsero, quienes fueron captados ingresando a una iglesia, a pesar que haber anunciado públicamente que habían puesto fin a su relación de casi tres años. Además, recalcó que las imágenes no será difundidas debido a la falta de autorización.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

PUEDES VER: Samahara Lobatón reconoce que desconoce si el video que ocasionó su separación de Bryan Torres es reciente: 'Podría tener el beneficio de la duda'

lr.pe

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este servicio cuenta con un equipo especializado en brinda información, orientación y soporte emocional. Además, tiene la facultad de derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

La línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluido los feriados. Recuerda que, ante una emergencia, también puedes comunicarte con el 116 (Bomberos) o con el 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).

Notas relacionadas
Youna, padre de la hija de Samahara Lobatón, comparte sentida reflexión por Año Nuevo tras revelar que tiene cáncer: “Nadie sabe qué va pasar mañana”

Youna, padre de la hija de Samahara Lobatón, comparte sentida reflexión por Año Nuevo tras revelar que tiene cáncer: “Nadie sabe qué va pasar mañana”

LEER MÁS
Youna, expareja de Samahara Lobatón, conmueve al mostrar que se cortó el cabello tras iniciar quimioterapia: "Símbolo de volver a nacer"

Youna, expareja de Samahara Lobatón, conmueve al mostrar que se cortó el cabello tras iniciar quimioterapia: "Símbolo de volver a nacer"

LEER MÁS
Samahara Lobatón se pronuncia luego de que Youna, padre de su primera hija, revelara que fue diagnosticado con cáncer: "Tienes todo mi apoyo"

Samahara Lobatón se pronuncia luego de que Youna, padre de su primera hija, revelara que fue diagnosticado con cáncer: "Tienes todo mi apoyo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Ruffalo no se contiene y critica a Donald Trump en los Globos de Oro 2026: “Delincuente, es la peor persona”

Mark Ruffalo no se contiene y critica a Donald Trump en los Globos de Oro 2026: “Delincuente, es la peor persona”

LEER MÁS
Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

LEER MÁS
Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

LEER MÁS
Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

LEER MÁS
Tony Succar dedica emotivo mensaje a su padre tras aprobar su examen final de doctorado a los 71 años: "Nunca deja de sorprenderme mi viejo"

Tony Succar dedica emotivo mensaje a su padre tras aprobar su examen final de doctorado a los 71 años: "Nunca deja de sorprenderme mi viejo"

LEER MÁS
Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco durante entrevista en la calle y el cantante reacciona: “Yo soy músico”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

5 postres limeños con historias que te endulzarán en esta festividad por el aniversario 491 de Lima capital

Estados Unidos confirma la captura de un buque en el Atlántico Norte y otro en el Caribe: el primero fue perseguido por semanas

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Espectáculos

Rubén Blades: “La idea de justicia social no es propiedad de ideologías”

Orquesta Zaperoko explica la situación actual de sus integrantes tras explosión durante concierto en Trujillo: “Se encuentran bien”

Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025