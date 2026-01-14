El régimen de Delcy Rodríguez está comenzando a liberar a presos políticos que fueron detenidos en la dictadura de Nicolás Maduro. | Composición LR

El régimen de Delcy Rodríguez está comenzando a liberar a presos políticos que fueron detenidos en la dictadura de Nicolás Maduro. | Composición LR

El régimen de Delcy Rodríguez comenzó a liberar a periodistas que fueron detenidos por criticar la dictadura de Nicolás Maduro, quien fue capturado el 3 de enero de 2026 por Estados Unidos en una intervención militar. El exdictador ahora enfrenta a la justicia de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con el uso de armas automáticas.

Las liberaciones fueron confirmadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) en la red social X. Entre los exarcelados se encuentra el periodista y activista opositor Roland Carreño, quien fue detenido en medio de la crisis generada tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Régimen de Delcy Rodríguez libera a periodistas tras captura de Nicolás Maduro

A través de X, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó que el régimen de Delcy Rodríguez liberó por el momento a 14 periodistas y trabajadores de prensa. El organismo precisó que fueron detenidos en Venezuela por informar y ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión. También informó que les fueron imputados delitos como terrorismo, incitación al odio o asociación para delinquir, "sin respeto al debido proceso ni acceso a la defensa".

El presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, aseguró el martes 13 de enero que el régimen venezolano liberó a "más de 400 personas". Sin embargo, la ONG Foro Penal, con más de 23 años de experiencia en la defensa de víctimas de represión política, cuestionó la cifra oficial y acusó al régimen de falta de transparencia y manipulación. En ese sentido, la organización Justicia, Encuentro y Perdón precisó en X que hasta el momento solo se excarceló a 82 personas "detenidas por razones políticas".

¿Quiénes son los periodistas liberados durante el régimen de Delcy Rodríguez?

SNTP confirmó la excarcelación de 14 periodistas y trabajadores de prensa. El sindicato hizo una lista de los liberados:

Ramón Centeno

Víctor Ugas

Leandro Palmar

Belises Cubillán

Carlos Marcano

Rafael García Márvez

Gabriel González

Ronald Carreño

Julio Balza

Nakary Ramos

Gianni González

Luis López

Carlos Julio Rojas

Nicmer Evans

El sindicato afirmó que las detenciones son "ilegales y arbitrarias" y advirtió que la cifra de personas afectadas continúa en ascenso, pues familiares que antes no se atrevían a denunciar por temor ahora se animan a sacar a la luz nuevos casos.

¿Por qué fue detenido el periodista Roland Carreño?

Roland Carreño Gutiérrez nació el 12 de octubre de 1965 en Aguada Grande y estudió Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Destacó como locutor, cronista social, editor, asesor de imagen y presentador de televisión.

Estuvo comprometido con el cambio político en Venezuela. Empezó a cuestionar las condiciones derivadas del régimen de Maduro y fue detenido por primera vez en octubre de 2020, acusado de delitos como conspiración y financiamiento al terrorismo. Fue liberado en 2023 luego de una negociación política.

Sin embargo, el 2 de agosto de 2024 volvió a ser arrestado por protestar contra los resultados de las elecciones presidenciales. La oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso electoral e insistieron en que Edmundo González había ganado los comicios frente a Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se publicaran los resultados detallados. La agencia AFP reportó que la proclamación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo provocó manifestaciones que dejaron 28 muertos y 2.400 arrestos.