Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Renovación Popular, Perú Primero y Avanza País aún no aseguran su inscripción para los comicios electorales porque deben esperar a la apelación de las tachas presentadas contra sus planchas presidenciales. Primero la Gente ya presentó su solicitud de inscripción.

Candidatos esperan que el JNE resuelva las tachas presentadas contra sus planchas presidenciales. Foto: Composición/LR

Las planchas presidenciales de los partidos políticos van quedando listas para las Elecciones 2026. Sin embargo, hasta el momento, solo 32 listas han quedado inscritas por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, mientras que Perú Primero y Renovación Popular esperarán a que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decida su futuro este 15 de enero. En tanto, Primero la Gente recién comenzó su proceso de inscripción; Avanza País también deberá esperar a que el JNE resuelva la apelación presentada.

En cuanto a los tres primeros partidos mencionados, se presentaron tachas contra sus candidatos presidenciales. Al respecto, sobre Mario Vizcarra (Perú Primero) se denunció que colocó en su hoja de vida que, en 2005, recibió una sentencia por peculado y que, por tal motivo, no podría ser candidato a la presidencial, según lo establece la Ley 30717. El JEE de Lima Centro 1 declaró fundadas las tres tachas impuestas y ahora el JNE deberá resolver el dilema.

Es importante destacar que la decisión que tome el Pleno JNE también influirá en la apelación que presentará Perú Primero, luego de que el JEE de Lima Centro 2 declarara improcedente la candidatura de Mario Vizcarra al Senado.

Sobre Rafael López Aliaga, dos ciudadanos reclamaron que, durante las elecciones internas del partido, se habría utilizado una modalidad de elección distinta a la que figura en el estatuto del partido. En ese sentido, solicitaron que los comicios primarios se declaren nulos y se derogue la candidatura de la plancha presidencial.

Avanza País

El ciudadano tachante presentó la apelación contra la decisión del JEE de Lima Centro, quien declaró infundada la tacha contra José Williams. Según el denunciante, el candidato presidencial habría colocado información inexacta en su declaración jurada de hoja de vida sobre sus ingresos del sector público, como parte de su trabajo como congresista y sus pensiones de las Fuerzas Armadas, Chavín de Huántar y Defensores de la Patria.

Sin embargo, el órgano electoral ha declarado inadmisible el recurso presentado debido a que no se adjuntó el comprobante de pago y que dicho documento no se encuentra autorizado por un abogado colegiado habilitado.

Luego de subsanarse los errores advertidos, el expediente pasará al JNE, quien deberá resolver en tres días calendario la apelación de la tacha.

Primero la Gente comienza su proceso de inscripción

El partido político Primero la Gente inició su inscripción para las Elecciones 2026, después de que el JNE dispuso la apertura de los sistemas de la institución (Declara +) durante 12 horas para el registro correspondiente.

Este miércoles 14 de enero, el representante legal de la organización política presentó ante el JEE de Lima Centro 1 la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial liderada por Marisol Pérez Tello. La acompañan Raúl Molina Martínez y Manuel Ato del Avellanal Carrera, postulando a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

La solicitud de inscripción de la fórmula presidencial será evaluada por el JEE de Lima Centro 1. Si se detectan errores, la solicitud será declarada inadmisible, otorgando al partido un plazo de dos días calendario para corregir las observaciones y lograr su admisión.

Tras la admisión de la fórmula presidencial, se abre un periodo de tres días durante el cual cualquier ciudadano puede presentar tachas o impugnaciones. Si se admite una tacha, el JEE la evaluará y resolverá en un plazo máximo de tres días. La decisión del JEE puede ser apelada ante el Pleno del JNE.

Si no se presentan tachas, el partido será inscrito formalmente para participar en las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026.

Elecciones 2026: situación de las planchas presidenciales

Partido políticoCandidato presidencialSituación
Renovación PopularRafael López AliagaApelación de tacha
Perú PrimeroMario VizcarraApelación de tacha
Avanza PaísJosé WilliamsApelación de tacha
Primero la GenteMarisol Pérez TelloProceso de inscripción
Venceremos Ronald Atencio Inscrito
Perú país para TodosCarlos Álvarez Inscrito
Perú AcciónFrancisco Diez-Canseco Inscrito
Integridad DemocráticaWolfgang Grozo Inscrito
Cívico ObrasRicardo Belmont Inscrito
Cooperación PopularYonhy Lescano Inscrito
Democrático FederalArmando Massé Inscrito
Partido de los Trabajadores y EmprendedoresNapoleón Becerra Inscrito
Ahora NaciónAlfonso López Chau Inscrito
Alianza para el Progreso (APP)César Acuña Inscrito
Fe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra Inscrito
Fuerza PopularKeiko Fujimori Inscrito
Juntos por el PerúRoberto Sánchez Inscrito
Partido del Buen GobiernoJorge Nieto Inscrito
Partido Demócrata Unido PerúCharlie Carrasco Inscrito
Somos PerúGeorge Forsyth Inscrito
Frente de la Esperanza 2021Fernando Olivera Inscrito
Partido MoradoMesías Guevara Inscrito
Partido Patriótico del PerúHebert Caller Inscrito
Perú ModernoCarlos Jaico Inscrito
Podemos PerúJosé Luna Gálvez Inscrito
ProgresemosPaul Jaimes Inscrito
Un Camino DiferenteRosario Fernández Inscrito
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli Inscrito
Libertad PopularRafael Belaunde Inscrito
PRINWalter Chirinos Inscrito
SíCreoCarlos Espá Inscrito
Salvemos al PerúAntonio Ortiz Inscrito
Unidad NacionalRoberto Chiabra Inscrito
APRAEnrique Valderrama Inscrito
Perú LibreVladimir Cerrón Inscrito
Demócrata VerdeÁlex Gonzales Inscrito
