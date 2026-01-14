Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 14 de enero: ¿cuál es el valor de compra y venta del tipo de cambio?
Consulta la cotización diaria y el precio actual del dólar. Detalles sobre la cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT
- Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 14 de enero. | Foto: Composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 14 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar HOY en los bancos del Perú, 14 de enero?
BCP
- Compra: S/3,3220
- Venta: S/3,3960
Scotiabank
- Compra: S/3,3333
- Venta: S/3,4600
BBVA
- Compra: S/3,2949
- Venta: S/3,4239
Banco de la Nación
- Compra: S/3,3100
- Venta: S/3,4200