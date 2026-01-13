HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Serie Río de La Plata 2026

Los blanquiazules van por su primera victoria en la Serie Río de La Plata tras perder en su debut contra Independiente. Luis Advíncula arrancaría como titular en el esquema de Pablo Guede.

Alianza Lima y Unión de Santa Fe juegan desde las 4.15 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos
Alianza Lima y Unión de Santa Fe juegan desde las 4.15 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Alianza Lima vs Unión de Santa Fe se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 14 de enero por la Serie Río de La Plata 2026. El partido entre blanquiazules y santafesinos se disputará en el Estadio Parque Saroldi, a partir de las 4.15 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Disney Plus Premium para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Aún no se conoce un once de Alianza para este compromiso, pero uno de los que podría aparecer como titular es Luis Advíncula. El 'Rayo' ya está en Uruguay entrenando a la par de sus compañeros y se perfila para arrancar en el esquema de Pablo Guede.

PUEDES VER: Canal confirmado Alianza Lima - Unión por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

lr.pe

Alianza Lima vs Unión: ficha del partido

PartidoAlianza Lima vs Unión
¿Cuándo?Miércoles 14 de enero del 2026
¿A qué hora?4.15 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Disney Plus Premium
¿Dónde?Estadio Parque Saroldi

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de La Plata 2026 iniciará a las 4.15 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 3.15 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 4.15 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 5.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 6.15 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Unión?

La transmisión del choque entre Alianza Lima vs Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata estará a cargo de Disney Plus Premium. Podrás acceder a esta plataforma con suscripción previa. Además, podrás seguirlo por la cobertura gratuita de La República Deportes.

Posibles alineaciones Alianza Lima vs Unión

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Eryc Castillo, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Federico Girotti y Paolo Guerrero.
  • Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Nicolás Paz, Lucas Ayala; Julián Palacios, Rafael Profini, Emilio Giaccone; Marcelo Estigarribia, Agustín Colazo y Ricardo Solbes.
