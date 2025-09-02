Donald Trump asegura que Chicago es "la ciudad más peligrosa del mundo". | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este 2 de septiembre a Chicago como "la capital mundial del asesinato" y prometió enviar a la Guardia Nacional para solucionar el problema “rápido”.

A través de su cuenta oficial en Truth Social, el mandatario aseguró que, durante el último fin de semana, la ciudad de Chicago registró 54 víctimas de tiroteos, ocho de las cuales fallecieron. “Chicago será segura de nuevo, y pronto”, declaró.

Donald Trump asegura que "Chicago es la capital mundial del asesinato". Fuente: Truth Social

Trump asegura que Chicago es ‘la ciudad más peligrosa del mundo’

Un informe de ABC7 Chicago reveló que el viernes 29 de agosto, tras las celebraciones del Día del Trabajo, dos mujeres fueron acribilladas en un departamento de South Shore. Un día después, el sábado 30, dos hombres fueron asaltados y recibieron impactos de bala. Ese mismo día, una mujer de 43 años fue asesinada.

Finalmente, en la madrugada del domingo 31, un hombre falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Luego de estos hechos, Trump calificó a Chicago como ‘la ciudad más peligrosa del mundo’ y culpó al alcalde Brandon Johnson por “no tomar las medidas necesarias” para detener la ola de crímenes.

Donald Trump promete enviar a la Guardia Nacional a Chicago. Fuente: Truth Social

¿Trump enviará a la Guardia Nacional a Chicago?

Trump prometió este martes resolver el problema de la criminalidad con el despliegue de reservistas de la Guardia Nacional. “Como lo hice en Washington D. C.”, indicó, luego de haber amenazado con enviar más agentes federales tras las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles.

“Chicago será segura de nuevo, y pronto”, reiteró el representante republicano. Además, afirmó que el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, “necesita desesperadamente ayuda”. Sin embargo, Pritzker se opuso a la idea de militarizar las calles de Chicago y sostuvo que esta medida sería solo una “provocación” contra los líderes demócratas en Estados Unidos.

"No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de los Estados Unidos (...) despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras", advirtió Pritzker.