¿Cómo se llama el año 2026 en Perú y por qué cada año recibe un nombre distinto?

El presidente José Jerí y el Consejo de Ministros son los encargados de designar el nombre del Año 2026 en Perú | Foto: Andina/ Freepik/ Composición LR

Como ocurre desde 1962, el presidente de la República, junto con el Consejo de Ministros, tiene la responsabilidad de designar el nombre oficial del año. Esta elección no solo refleja los proyectos y valores prioritarios para el gobierno, sino que también tiene un componente simbólico y político, que busca representar de manera adecuada los intereses y metas que marcarán el rumbo del país. Cada año, este anuncio genera gran expectativa entre los ciudadanos, quienes esperan conocer cómo será definido el nuevo período calendario.

Aunque la práctica de nombrar el año se ha consolidado como parte del panorama administrativo del Perú, son pocos los que conocen sus orígenes y el verdadero propósito detrás de esta tradición anual. Más allá de ser un simple acto administrativo, esta costumbre tiene una carga de significado que renueva el interés y la curiosidad sobre los objetivos y desafíos que se plantean para el futuro cercano.

Cada año lleva un nombre que refleja las prioridades del Gobierno

Se espera que antes del 15 de enero se anuncie el nombre oficial del año 2026, el cual reflejará las prioridades del Gobierno de José Jerí para los próximos 12 meses. Este nombre será oficial desde su anuncio hasta el 31 de diciembre y deberá ser utilizado en la documentación del sector público. Aunque su uso en el sector privado es opcional, muchas instituciones lo adoptan para alinearse con el mensaje institucional del país.

¿Cómo se eligió el nombre del año 2025 en Perú?

El Gobierno de Dina Boluarte propuso declarar 2025 como el "Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión" en reconocimiento a su papel clave en la independencia del Perú y la redacción de la primera Constitución. La iniciativa, impulsada por el Gobierno Regional de La Libertad y César Acuña, buscaba destacar su legado, especialmente en dicha región. Sin embargo, la propuesta no prosperó y no se materializó en un decreto oficial.

Finalmente, mediante el Decreto Supremo N°149-2024, publicado en el Diario El Peruano, se declaró el 2025 como "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana". Este pronunciamiento llevó las firmas de la presidenta Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén.

¿Cuáles han sido los nombres oficiales del año en Perú en los últimos años?