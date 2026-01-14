HOYSuscripcion LR Focus

Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,0 remeció Chimbote, según IGP

El movimiento telúrico se registró en la madrugada de este 14 de enero. Según el IGP, el epicentro se localizó a 63 km al suroeste de Chimbote, en Santa.

Temblor de 4,0 se registró en Áncash. Foto: Composición LR
Temblor de 4,0 se registró en Áncash. Foto: Composición LR

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 01:03 a.m. a 63 km al suroeste de Chimbote, en Santa. El temblor del 14 de enero, tuvo una profundidad de 48 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Temblor en Áncash. Foto: IGP

Temblor en Áncash. Foto: IGP

Recomendaciones de Indeci ante sismos

  • Conserva la calma en todo momento. Evalúa la situación y ayuda a los demás.
  • Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.
  • Si no puedes salir ubícate en la zona de seguridad interna, como a costado de las columnas, muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.
  • Evacúa con la mochila de emergencia.

¿Qué debe llevar la mochila de emergencia ante un sismo?

  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

