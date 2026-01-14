HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

López Aliaga amenaza periodistas y Mesías Guevara y Rafael Belaunde en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao? Esto indicaron los gremios sobre nuevas movilizaciones

Tras la reciente paralización del transporte, los ciudadanos se preguntan si esta medida también se ejecutará mañana, 15 de enero, en Lima y Callao. La movilización sumó a más de 20 empresas que se pronunciaron de esta forma contra la extorsión y el sicariato.

¿Habrá paro este jueves 15 de enero? Transportistas descartaron medida
¿Habrá paro este jueves 15 de enero? Transportistas descartaron medida | Carlos Felix | La República

El 14 de enero, los gremios de transporte convocaron a una nueva jornada de movilizaciones en Lima y Callao. Ante ello, algunos institutos, centros de labores llamaron a la virtualidad y se dispuso flexibilidad para otros servicios. Ahora, los ciudadanos se cuestionan si este jueves 15 de enero habrá nuevamente interrupciones en el transporte público. Al respecto, los principales gremios de transportistas han descartado convocar un paro durante esta fecha.

Recordemos que esta medida de lucha se da en un contexto de inseguridad ciudadana, en el que las acciones del gobierno, tanto de Dina Boluarte como del actual presidente, José Jerí, no se han mostrado significativas para combatir las extorsiones y el sicariato que vienen experimentando los transportistas desde hace más de un año.

PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Transportistas de Lima y Callao confirman paro el 14 de enero: anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Gremios descartan paro de transporte para este 15 de enero

Por su parte, el representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, indicó que la paralización solo se realizará hasta el miércoles 14 de enero, y que, tras la medida de protesta, se encuentran a la espera de lo comprometido en reunión con el presidente, es decir. "Esperamos que mañana salgan las normas de la prohibición de dos personas en moto y el sábado 17 se publique el reglamento (de Ley N° 32490) y ver cómo va el avance", indicó para La República.

La Ley N° 32490 establece medidas extraordinarias para combatir la extorsión y el sicariato en el transporte público. Fue promulgada por el presidente Jerí en noviembre de 2025, e indica que las empresas o personas afectadas pueden acceder a apoyos financieros y compensaciones, pero estos están condicionados a la acreditación del daño mediante informes de la Unidad de Inteligencia Financiera o autoridades competentes.

PUEDES VER: Atención usuarios: horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima durante el paro

Julios Campos: "Estamos indignados"

Por su parte, Julio Campos también descartó una movilización para el 15 de enero. "No habrá una nueva jornada", dijo el representante de la Alianza Nacional de Transportistas. Asimismo, expuso su indignación ante la improvisada reunión del presidente José Jerí con otros representantes del gremio en una carpa armada en el distrito del Rímac. "Estamos indignados de que, nuevamente, hayan usado una carpa para reunirse con los dirigentes. Un Gobierno transitorio, elegido por el Congreso, no por el pueblo, que no llega realmente a nada para combatir ni parar los asesinatos a transportistas", afirmó.

Asimismo, consideró esta reunión una "cortina de humo" que ayudó a desviar la atención de la reciente visita del presidente José Jerí con un empresario chino en un establecimiento de comida. "No podemos seguir viviendo con la hipocresía con la que han armado todo; es por ello que yo no quise participar en la reunión de hoy. ¿Con quién iba a conversar? Estamos cansados de vivir todos los días con miedo", acotó.

