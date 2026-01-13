HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, 14 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo

Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania, Copa de la Liga inglesa y Copa Africana de Naciones.

Inter y Chelsea juegan este miércoles 14 de enero por sus respectivas competiciones. Foto: Composición LR
Inter y Chelsea juegan este miércoles 14 de enero por sus respectivas competiciones. Foto: Composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 14 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Serie A, Bundesliga) y África (Copa Africana de Naciones) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En la Serie A, Inter y Lecce se enfrentan en el partido más atractivo del día en el campeonato italiano, obligando a los de Milán a ganar para seguir en la cima de la tabla. La Bundesliga tendrá encuentros simultáneos destacando el enfrentamiento entre Colonia y Bayern Múnich. Por el lado del fútbol inglés, Chelsea y Arsenal se enfrentan en el 'derbi de Londres' por las semifinales de la Copa de la Liga.

PUEDES VER: Partidos de presentación previo a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

lr.pe

Partidos de la Serie A HOY

  • Napoli vs Parma
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Inter vs Lecce
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de la Bundesliga HOY

  • Wolfsburgo vs St. Pauli
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Colonia vs Bayern Múnich
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Hoffenheim vs Borussia M'gladbach
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Leipzig vs Friburgo
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos de la Copa de la Liga HOY

  • Chelsea vs Arsenal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Africana de Naciones HOY

  • Senegal vs Egipto
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Claro Sports
  • Nigeria vs Marruecos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Claro Sports.

Partidos de la Kings World Cup Nations HOY

  • Chile vs Alemania
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • España vs Estados Unidos
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
Notas relacionadas
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

LEER MÁS
Luis Advíncula y su rotundo mensaje a los hinchas previo a su debut con Alianza Lima: "La única consigna es campeonar"

Luis Advíncula y su rotundo mensaje a los hinchas previo a su debut con Alianza Lima: "La única consigna es campeonar"

LEER MÁS
Jesús Pretell sobre cómo vivió su partida de Sporting Cristal para llegar a LDU: "La verdad, me duele salir"

Jesús Pretell sobre cómo vivió su partida de Sporting Cristal para llegar a LDU: "La verdad, me duele salir"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

LEER MÁS
Federico Girotti recordó fuertes cruces que tuvo con Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Argentina: "Nos acordamos y nos reímos"

Federico Girotti recordó fuertes cruces que tuvo con Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Argentina: "Nos acordamos y nos reímos"

LEER MÁS
Renato Tapia publica mensaje en medio de críticas de Christian Cueva por arremeter contra la FPF: "Dime dónde trabajas y te diré quién eres"

Renato Tapia publica mensaje en medio de críticas de Christian Cueva por arremeter contra la FPF: "Dime dónde trabajas y te diré quién eres"

LEER MÁS
[Vía Disney Plus Premium] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata?

[Vía Disney Plus Premium] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata?

LEER MÁS
Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

Cenaida Uribe reveló que presidente de la FPV menospreció a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "En Perú hay mejores equipos"

LEER MÁS
'Chorri' Palacios y su fuerte opinión sobre discusión entre Renato Tapia y Christian Cueva: "Cada quien va a decir lo que más le convenga"

'Chorri' Palacios y su fuerte opinión sobre discusión entre Renato Tapia y Christian Cueva: "Cada quien va a decir lo que más le convenga"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es engañoso que Piero Corvetto no haya sido ratificado como jefe de la ONPE por la JNJ: actualmente se desempeña en el cargo

[Disney Plus, En Vivo] Cerro Porteño vs Huracán HOY por Serie Río de La Plata: sigue AQUÍ el partido

Partidos de presentación previo a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

Deportes

[Disney Plus, En Vivo] Cerro Porteño vs Huracán HOY por Serie Río de La Plata: sigue AQUÍ el partido

Partidos de presentación previo a la Liga 1 2026: fechas, horarios y rivales confirmados de los clubes peruanos

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Fernando Rospigliosi se conecta a audiencia para intimidar a jueces que procesan a militares de la masacre de Cayara

Congreso: anuncian presentación de moción de vacancia contra José Jerí tras reunión con empresario chino

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025