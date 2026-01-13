Partidos de hoy, 14 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo
Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania, Copa de la Liga inglesa y Copa Africana de Naciones.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 14 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Serie A, Bundesliga) y África (Copa Africana de Naciones) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En la Serie A, Inter y Lecce se enfrentan en el partido más atractivo del día en el campeonato italiano, obligando a los de Milán a ganar para seguir en la cima de la tabla. La Bundesliga tendrá encuentros simultáneos destacando el enfrentamiento entre Colonia y Bayern Múnich. Por el lado del fútbol inglés, Chelsea y Arsenal se enfrentan en el 'derbi de Londres' por las semifinales de la Copa de la Liga.
Partidos de la Serie A HOY
- Napoli vs Parma
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Inter vs Lecce
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de la Bundesliga HOY
- Wolfsburgo vs St. Pauli
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Colonia vs Bayern Múnich
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Hoffenheim vs Borussia M'gladbach
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Leipzig vs Friburgo
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos de la Copa de la Liga HOY
- Chelsea vs Arsenal
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Africana de Naciones HOY
- Senegal vs Egipto
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Claro Sports
- Nigeria vs Marruecos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Claro Sports.
Partidos de la Kings World Cup Nations HOY
- Chile vs Alemania
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- España vs Estados Unidos
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Disney Plus