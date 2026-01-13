Partidos de hoy, 14 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, miércoles 14 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Serie A, Bundesliga) y África (Copa Africana de Naciones) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En la Serie A, Inter y Lecce se enfrentan en el partido más atractivo del día en el campeonato italiano, obligando a los de Milán a ganar para seguir en la cima de la tabla. La Bundesliga tendrá encuentros simultáneos destacando el enfrentamiento entre Colonia y Bayern Múnich. Por el lado del fútbol inglés, Chelsea y Arsenal se enfrentan en el 'derbi de Londres' por las semifinales de la Copa de la Liga.

Partidos de la Serie A HOY

Napoli vs Parma

Hora: 12.30 p. m.

Canal: ESPN

Inter vs Lecce

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos de la Bundesliga HOY

Wolfsburgo vs St. Pauli

Hora: 12.30 p. m.

Canal: Disney Plus

Colonia vs Bayern Múnich

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Disney Plus

Hoffenheim vs Borussia M'gladbach

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Disney Plus

Leipzig vs Friburgo

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos de la Copa de la Liga HOY

Chelsea vs Arsenal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Africana de Naciones HOY

Senegal vs Egipto

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Claro Sports

Nigeria vs Marruecos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Claro Sports.

Partidos de la Kings World Cup Nations HOY