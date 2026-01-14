HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Grupo de salsa ‘Barrio Fino’ emitió un comunicado en el que afirmó que su decisión se basó en un pedido realizado por Samahara Lobatón y Bryan Torres. 

Samahara Lobatón y Bryan Torres cuentan con 24 y 34 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.

‘Barrio Fino’, orquesta de salsa donde Bryan Torres es su principal figura mediática, lanzó un extenso comunicado en el que anuncio que mantendrá al cantante en sus filas, luego de que se difundiera un video en el que se le ve agrediendo a Samahara Lobaton, madre de sus hijos.

“Mientras las autoridades determinen las responsabilidades del caso, el integrante (Torres) continuará cumpliendo sus funciones laborales dentro de la orquesta”, señala una parte del texto. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que esta decisión, según la banda, respondió a un pedido expreso tanto de Samahara Lobatón como de Bryan Torres.

Comunicado de Barrio Fino sobre Bryan Torres. Foto: Instagram.

‘Barrio Fino’ afirma que no separará a Bryan Torres

En el comunicado colgado en sus redes sociales, el grupo ‘Barrio Fino’ aseguró que decidió seguir contando con Bryan Torres por pedido del propio cantante y de Samahara Lobatón.

“El integrante continuará cumpliendo sus funciones laborales dentro de la orquesta, pedido por parte de ambas personas involucradas (Torres y Samahara), Esta decisión no implica respaldo ni justificación de los hechos ocurridos, sino respeto al debido proceso”, escribieron.

Además, la agrupación dejó desactivada la opción de comentarios, aparentemente ante la avalancha de críticas por su decisión de mantener al salsero en sus filas.

En el programa ‘Amor y fuego’, Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ leyó el comunicado en su totalidad y se mostró sorprendido por la postura del grupo. Sin embargo, dejó entrever que la influencer no querría que el músico pierda su trabajo para no afectar el sustento económico de los dos hijos que tienen en común.

