Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

Continúa el populismo. A través de una revisión de los planes de gobierno de las 36 agrupaciones políticas habilitadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), La República ha podido detectar que Avanza País y Progresemos, que llevan como candidatos presidenciales a José Williams y Paul Jaimes, respectivamente, prometen ahora que comenzarán el proceso de retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyos órganos principales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La finalidad, según estos dos partidos políticos, es “recuperar la soberanía nacional para atacar la grave situación de inseguridad” que se vive en el país y “restaurar la pena de muerte para los casos de sicariato, crimen organizado, violación de menores, terrorismo”, entre otros delitos graves. Esta es una nueva estrategia para ganar votos en las próximas elecciones del 12 de abril de este año.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Pero vayamos por partes. De acuerdo con el partido del abogado Paul Jaimes, el sistema penal enfrenta limitaciones por la jurisdicción supranacional. “Como primer acto, presentaré la denuncia de retiro de la competencia de la Corte IDH que no da para más”, señaló el candidato quien sustenta, de manera tendenciosa, que en el Perú no se pueden construir penales de máxima seguridad, ni implantar trabajos forzados ni exportar presos a cárceles como El Salvador porque la Corte IDH lo prohíbe.

El exmilitar José Williams, en tanto, como congresista ha mostrado su discrepancia ante algunos informes de la Corte IDH, a los que ha tildado de “sesgados y de injerencistas de la soberanía nacional”. Ahora su partido responde que se tomará la decisión de salir de ese órgano supranacional porque es prerrogativa presidencial y porque se necesitan sanciones severas. La pena de muerte vendrá después de modificaciones constitucionales.

Irresponsables y populistas

El internacionalista Francisco Belaúnde consideró que estas propuestas forman parte de una ofensiva ideológica contra todo lo que representa el multilateralismo. “Estos grupos consideran que los organismos, como la CIDH o la Corte IDH, han sido dominados por la izquierda y que atentan contra la soberanía de los países, lo cual es absurdo porque el Perú voluntariamente escogió ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó.

Para Julissa Mantilla, expresidenta de la CIDH, es irresponsable y populista que los partidos estén ofreciendo esos planteamientos en los planes de gobierno. “Quienes plantean no tienen idea de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y lo hacen solo para engañar y abusar de aquellas personas que pueden entender que mañana mismo nos saldremos del Sistema cuando eso no es cierto. Es un populismo y un abuso a la vez”, precisó.

“Me parece gravísimo que aquellos políticos, que son funcionarios públicos, culpen a la Corte IDH que, por su responsabilidad, no se pueda acabar con el sicariato ni sancionar a los criminales. Eso es falso, la Corte no tiene nada que ver. Más bien, deberían promover la derogatoria de las leyes pro crimen que ellos aprobaron”, expresó.

Advirtió también que, así el Perú se retire de las competencias de la CIDH y la Corte IDH, la pena de muerte no podrá aplicarse porque nuestro país ha firmado libremente otros pactos internacionales.

De lograr la salida del Perú del Sistema Interamericano, Mantilla y Belaúnde coincidieron que nuestro país estaría al nivel de Venezuela, Nicaragua y Cuba que son regímenes dictatoriales. “Se lucha contra el crimen organizado con inteligencia policial. No podemos salirnos de la Corte IDH porque afectaríamos a las víctimas”, respondieron preocupados.