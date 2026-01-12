El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde Trump afirmó que la medida entra en vigor de manera inmediata. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la imposición de aranceles del 25 % a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, en una nueva escalada de presión contra Teherán en medio de la represión a las protestas antigubernamentales.

El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde Trump afirmó que la medida entra en vigor de manera inmediata. “Cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25 % por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente”, escribió el mandatario.

La decisión amplía el alcance de las sanciones económicas estadounidenses al incorporar un componente extraterritorial, al penalizar no solo a Irán sino también a terceros países que mantengan vínculos comerciales con el régimen iraní.

La represión iraní cobra más de 600 muertos

El endurecimiento de la política comercial se produce en un contexto de creciente condena internacional por la respuesta de las autoridades iraníes a las protestas internas, que han sido reprimidas con un alto número de víctimas y detenciones. Desde la Casa Blanca, la iniciativa es presentada como una herramienta para aislar económicamente al Gobierno iraní y aumentar el costo internacional de su accionar interno.

Al menos 648 manifestantes han muerto en Irán desde el 28 de diciembre, cuando se inició el movimiento de protestas contra el Gobierno, según informó este lunes la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. La cifra corresponde a casos verificados por la ONG en medio de una intensificación de la represión estatal.

El director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, sostuvo que la magnitud de la violencia obliga a una respuesta internacional más firme. “La comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica”, afirmó al presentar el nuevo balance.

Más de 6.000 muertos podrían ser confirmados

La organización advirtió, no obstante, que el número real de víctimas podría ser considerablemente mayor. Según estimaciones preliminares, más de 6.000 personas habrían muerto desde el inicio de las protestas, aunque IHR subrayó que el apagón casi total de internet impuesto por las autoridades iraníes durante varios días ha hecho “extremadamente difícil” la verificación independiente de estos reportes.

Las protestas, extendidas a distintas regiones del país, han generado una creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Irán, mientras las organizaciones civiles continúan documentando los efectos de la represión en un contexto de severas restricciones informativas.