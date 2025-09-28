El turismo global enfrenta un reto creciente: el sobreturismo en ciudades icónicas como París, Bali o Ámsterdam. Para contrarrestarlo, la revista especializada Time Out presentó en septiembre su lista de los 33 destinos turísticos más subestimados del mundo, elaborada por editores y cronistas de viaje. El ranking destaca lugares poco explorados que ofrecen experiencias auténticas y sostenibles, ideales para quienes buscan viajar sin multitudes en 2025.

Entre los países de América Latina, seis destinos fueron incluidos por su riqueza natural y cultural, convirtiéndose en verdaderos destinos ocultos de la región. Lo llamativo es que, pese a su popularidad internacional, Perú no aparece en el listado, lo que ha sorprendido a más de un viajero y abre la discusión sobre la diversificación turística en el continente.

Los 6 destinos turísticos más subestimados de América Latina en 2025

Según el ranking de Time Out 2025, los seis destinos de América Latina que integran la lista mundial son:

Península de Osa, Costa Rica: hogar de más del 2% de la biodiversidad del planeta.

Filandia, Colombia: un pueblo cafetero con balcones de colores y gastronomía innovadora.

Valle de Cochamó, Chile: apodado “el Yosemite chileno”, con acceso restringido para preservar su ecosistema.

Lago de Bacalar, México: conocido como la Laguna de los Siete Colores.

São Sebastião, Brasil: 62 millas de playas vírgenes y cascadas cerca de São Paulo.

Cuenca, Ecuador: ciudad patrimonial reconocida por la UNESCO en 1999.

Estos lugares poco visitados son considerados destinos alternativos para viajeros que buscan autenticidad, naturaleza y una forma de viajar alineada con el turismo sostenible y el slow travel.

¿Por qué la Península de Osa es el destino más subestimado del mundo?

Dentro de la lista, la Península de Osa en Costa Rica ocupa el primer lugar a nivel global. Se trata de una zona selvática y remota a la que se llega en avioneta, en 4x4 y en bote, lo que explica su bajo nivel de visitantes. Allí se encuentra el Parque Nacional Corcovado, considerado una de las reservas con mayor biodiversidad del planeta.

En este rincón del Pacífico costarricense es posible observar ballenas jorobadas en el Golfo Dulce, perezosos entre los árboles, guacamayas rojas, tapires y cocodrilos en su hábitat natural. Para acceder al parque es obligatorio contar con guías autorizados y reservar con anticipación. Este modelo de control ha permitido conservar sus ecosistemas y posicionar a la Península de Osa como ejemplo de turismo responsable.

Los 10 destinos turísticos más subestimados del mundo, según Time Out

Aunque América Latina brilla en el listado con seis representantes, Time Out también incluyó otras joyas internacionales. Estos son los 10 primeros lugares del ranking de destinos turísticos más subestimados de 2025:

Península de Osa (Costa Rica) Carry-le-Rouet (Francia) Paso de Tioga (Estados Unidos) Filandia (Colombia) Parque Nacional Morne Seychelles (Seychelles) Carretera Militar de Georgia (Georgia) Prefectura de Ishikawa (Japón) Skopje (Macedonia del Norte) Mongolia Las Azores (Portugal)

La lista completa incluye 33 destinos repartidos en cinco continentes, que buscan posicionarse como alternativas a los circuitos turísticos saturados.