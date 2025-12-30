HOYSuscripcion LR Focus

Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, un mes después de confesar que padecía cáncer terminal

La enfermedad de Tatiana Schlossberg fue detectada tras el nacimiento de su hija menor y enfrentó tratamientos intensivos, incluyendo quimioterapia y trasplantes de médula.

Tatiana Schlossberg falleció a los 35 años tras padecer una leucemia especialmente agresiva.
Tatiana Schlossberg falleció a los 35 años tras padecer una leucemia especialmente agresiva. | AP

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, murió este martes a los 35 años, informó su familia a través de redes sociales. En noviembre pasado, ella había confesado públicamente que enfrentaba un cáncer en etapa terminal y que los médicos le habían advertido que podría vivir aproximadamente un año.

Schlossberg era periodista especializada en asuntos medioambientales y madre de dos hijos. En una columna publicada en 'The New Yorker', reveló que padecía una forma particularmente agresiva de leucemia. En ese mismo texto, expresó una dura crítica a las políticas de salud impulsadas por su primo, el secretario de Salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr.

Así fue que descubrieron que Tatiana Schlossberg

La enfermedad de Tatiana Schlossberg fue detectada de manera inesperada en mayo del año pasado, cuando dio a luz a su hija menor. Durante los controles posteriores al parto, un análisis de sangre reveló que sus glóbulos blancos presentaban niveles inusualmente elevados, una señal que encendió las alertas médicas.

Desde entonces, ella relató con detalle el duro camino de tratamientos que afrontó en su intento por recuperarse. Se sometió tanto a terapias convencionales como a procedimientos experimentales, entre ellos dos trasplantes de células madre de la médula ósea, extensos ciclos de quimioterapia y sesiones de inmunoterapia.

Schlossberg también contó los efectos físicos y emocionales que le dejó ese proceso, así como el apoyo que recibió de médicos, enfermeras y de su entorno más cercano. En ese acompañamiento fue clave su hermano Jack Schlossberg, quien recientemente anunció su postulación a un escaño en el Congreso de Estados Unidos. Tatiana era hija del artista Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, primogénita del expresidente estadounidense John F. Kennedy.

