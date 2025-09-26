HOYSuscripcion LR Focus

El único barrio del Perú que figura entre los 40 más cools del mundo según prestigiosa revista internacional: comparte el ranking con París y Tokio

La revista Time Out incluye icónicos lugares como París y Tokio, y resalta la identidad cultural única del barrio del Perú, conocida por su arte, cafés bohemios y turismo alternativo.

Barranco ocupa el puesto número 32 entre los 40 barrios más cools del mundo, según el ranking de la revista internacional Time Out.
La revista internacional Time Out ha colocado a Barranco en el puesto 32 de los 40 barrios más cools del mundo. El ranking es compartido con otros lugares en zonas como París, Tokio, Chicago, Londres, Berlín, entre otros. El distrito limeño fue destacado por su vibrante escena artística, cafés bohemios, parques arbolados y propuestas de turismo alternativo, que refuerzan su identidad cultural y lo convierten en un punto clave para el visitante que busca experiencias distintas a las convencionales.

Este prestigioso ranking volvió a poner a Latinoamérica en el mapa urbano. Esta es una lista que reconoce a los espacios que marcan tendencias en cultura, innovación y vida comunitaria. Ciudades de distintos continentes comparten protagonismo en este sondeo internacional elaborado con la colaboración de editores y expertos locales.

PUEDES VER: Los 6 barrios más cool de América Latina, según el ranking de Time Out 2025: Barranco de Perú en el top

¿Cuál es el estilo que caracteriza al distrito de Barranco?

Barranco es uno de los distritos más encantadores de Lima. Entre sus principales atractivos están el Puente de los Suspiros, la Bajada de los Baños y el Mirador Catalina Recavarren, desde donde se aprecian hermosas vistas al mar. También destacan la Ermita de Barranco y sus plazuelas emblemáticas como Chabuca Granda, San Francisco, Raimondi y Butters, que invitan a pasear entre arquitectura tradicional y rincones llenos de historia.

La Bajada de los Baños es uno de los lugares turísticos que puedes visitar en Barranco. Foto: Difusión

En el plano cultural, el distrito ofrece museos y galerías como el Pedro de Osma, el Museo de la Electricidad, el Museo Jade Rivera y la Casa Taller Víctor Delfín, donde se aprecia desde arte virreinal hasta propuestas contemporáneas. Para completar la experiencia, nada mejor que disfrutar de sus cafés y espacios con ambiente relajado como Café y Arte Libre o Caleta Dolsa, ideales para conversar, leer o probar la variada gastronomía local.

PUEDES VER: El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

¿Cuál es el barrio más cool del mundo, según Time Out?

De acuerdo con la revista Time Out, el barrio más cool del mundo en 2025 es Jimbocho, en Tokio. Este histórico enclave universitario ha sido durante generaciones el punto de encuentro de intelectuales y amantes de los libros, gracias a sus más de 130 librerías de segunda mano, cafés retro y tradicionales casas de curry. Aunque mantiene un aire clásico, su constante renovación lo convierte en un refugio vibrante y auténtico dentro de una de las ciudades más aceleradas del planeta.

Jimbocho, según Time Out, combina lo mejor de su legado con propuestas modernas: desde cafés de especialidad como Walkabout Coffee, hasta bares culturales como Yon, donde conviven arte, música y copas. Sus callejones ofrecen curry premiado, clubes íntimos de música y librerías independientes que atraen tanto a estudiantes como a visitantes curiosos. Además, cada octubre celebra un festival de libros usados, consolidando su identidad como paraíso bibliófilo y epicentro creativo de Tokio.

