Costa Rica: Congreso rechaza quitarle inmunidad al presidente para que sea juzgado por corrupción

No llegaron a los votos suficientes para quitarle la inmunidad al presidente de Costa Rica. | Foto: AFP

El Congreso de Costa Rica rechazó quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero.

La moción de quitarle la inmunidad al presidente costarricense obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, pero se requería una mayoría calificada de 38 votos para que perdiera sus fueros.

"No existen elementos suficientes para proceder a levantar el fuero de inmunidad al presidente Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles", dijo el titular del Congreso, Rodrigo Arias, tras la votación.

Rodrigo Chaves, de 64 años, estaba acusado por la Fiscalía del delito de concusión (abuso de poder para favorecer a alguien), penado con hasta ocho años de cárcel.

La Fiscalía acusa al mandatario de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

Según la acusación, la contratación se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento "aparentemente" indebido.

El ministro de Cultura de Costa Rica, Jorge Rodríguez, también enfrenta un pedido de desafuero por los mismos cargos. "Como era previsible no se logró amarrar los 38 votos. Lo cierto es que el daño a la democracia costarricense está hecho", dijo el analista Gustavo Machado.

Por su parte, el analista Felipe Alpízar indicó que los resultados de la votación cierran, de alguna manera, este capítulo de esta historia, pero no se cierra por supuesto la historia en sí.

"En teoría cuando el señor Chaves deje la presidencia de la República tendrá que enfrentar la justicia como un ciudadano cualquiera por esta causa, explicó Alpízar.

El presidente costarricense, que termina su mandato el próximo año, regularmente critica con un discurso populista a la Corte Suprema, el Congreso, la Fiscalía y a medios de comunicación.

Como se recuerda, Rodrigo Chaves había anunciado que no comparecería ante el Plenario presentar sus descargos para no darle un barniz de legitimidad a la moción.

"Esto es un intento de golpe de Estado judicial, un show para deslegitimar a un gobierno al que el pueblo eligió", dijo.

Durante la sesión, los tres diputados de una comisión especial que previamente analizó la moción expusieron ante el plenario de la Asamblea Legislativa sus argumentos.

Dos miembros de esa comisión pidieron levantar el fuero, mientras que uno lo rechazó.

"Hay suficientes elementos de carácter técnico que justifican votar sí al levantamiento del fuero, dijo la presidenta de la comisión, la opositora Andrea Álvarez, durante su intervención.

"Este gobierno ha amenazado nuestra institucionalidad y si no respetamos la institucionalidad ahí es donde se empiezan a erosionar las bases de nuestro país", agregó.

Persecución política

Por su parte, el diputado oficialista Daniel Vargas, también integrante de la comisión, recomendó al plenario no quitarle la inmunidad al presidente.

"La acusación no contiene los elementos suficientes que evidencien causa probable que permita recomendar al plenario legislativo el levantamiento del fuero. No encontré que haya seriedad y consistencia en la pieza acusatoria", afirmó Vargas.

"No tengo duda de que la solicitud de levantamiento del fuero que realiza la Fiscalía constituye un instrumento de persecución política en contra de Rodrigo Chaves", agregó.

Sin embargo, la diputada Álvarez rechazó que la investigación esté políticamente motivada en contra de Chaves. "El mandatario no aportó ni una sola prueba sobre esa supuesta persecución", afirmó Álvarez.