Mundo

Por debajo del 30%: el gobierno de América Latina menos endeudado según Cepal, no es Chile ni Uruguay

La Cepal advirtió que las condiciones menos favorables de los mercados financieros suponen desafíos para los países con alto endeudamiento que quieran refinanciar la deuda pública existente. 

El promedio de la deuda pública de los países de América Latina superó el 50% del PIB, según la Cepal.
El promedio de la deuda pública de los países de América Latina superó el 50% del PIB, según la Cepal.

Los gobiernos de América Latina recurren a la deuda pública cuando sus ingresos son insuficientes para financiar todo el aparato estatal. De esta manera, el promedio de endeudamiento de 16 países de la región alcanzó el 51,2% del Producto Interno Bruto en 2024, lo que sugiere la amplia necesidad de financiamiento, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En particular, los pasivos de Sudamérica fueron superiores al monto de Centroamérica. En general, la organización internacional resaltó que, aunque se han observado mejoras en cuanto a la deuda pública, la cifra del año pasado aún se mantuvo en un nivel históricamente elevado (por encima del 50%), ya que es similar a los niveles registrados hace dos décadas.

El país de América Latina con el menor endeudamiento

La Cepal informó que el gobierno de Guatemala tuvo la menor proporción de deuda pública bruta como porcentaje de toda su economía al cerrar 2024, ya que fue equivalente al 26,4% de su PIB. Además, el dato se redujo en comparación con el año anterior, que representó el 27,2%.

La comisión también resaltó el rendimiento de un país que no forma parte de Latinoamérica. Guyana, exterritorio del Reino Unido, obtuvo el menor nivel de endeudamiento público del Caribe, ya que su proporción de deuda viene disminuyendo desde 2022 gracias a las altas tasas de crecimiento del producto. En 2024, superó el 40% en términos reales, impulsada por la expansión de la producción petrolera en alta mar

Riesgos de un endeudamiento elevado por un período prolongado

La Cepal indicó que, si bien en ambas regiones (América Latina y el Caribe) la deuda pública del gobierno central ha disminuido en relación con el PIB, en la mayoría de los casos aún se mantiene muy por encima de un umbral aceptable en materia de sostenibilidad. Por tanto, constituye una fuente de vulnerabilidad macroeconómica que se ve agravada por las condiciones actuales del contexto financiero mundial.

Por ejemplo, un endeudamiento elevado por un período prolongado afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo, principalmente debido al aumento del costo del servicio de la deuda, lo que repercute negativamente en los balances fiscales.

Así, se produce un deterioro de las condiciones de los mercados financieros en los países endeudados. Los gobiernos pueden acarrear un aumento progresivo de las tasas de interés que, sumado a la depreciación de las monedas locales y las potenciales rebajas de las calificaciones crediticias de los países de la región, dificultan el manejo de los pasivos públicos.

El ranking de endeudamiento en América Latina, según Cepal

  1. Argentina: 83,2%
  2. Brasil: 76,1%
  3. Ecuador: 61,7%
  4. Colombia: 61,6%
  5. Panamá: 61,5%
  6. Costa Rica: 59,8%
  7. Uruguay: 53,7%
  8. América Latina: 51,2%
  9. El Salvador: 51%
  10. Honduras: 47,9%
  11. República Dominicana: 46,2%
  12. México: 45,5%
  13. Chile: 41,7%
  14. Nicaragua: 36,9%
  15. Perú: 29,6%
  16. Guatemala: 26,4%

Cepal: el ranking de endeudamiento en el Caribe

  1. Barbados: 102,5%
  2. San Vicente y las Granadina: 97,6%
  3. Dominica: 84,6%
  4. Surinam: 83,2%
  5. Bahamas: 81,5%
  6. Santa Lucía: 69,4%
  7. Jamaica: 69,1%
  8. El Caribe: 68,4%
  9. Belice: 60,9%
  10. Trinidad y Tobago: 59,4%
  11. Granada: 58,7%
  12. Antigua y Bermuda: 58,3%
  13. Saint Kitts y Nevis: 38,2%
  14. Guyana: 26%
