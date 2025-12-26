Dos países de la OCDE con menos de 6 millones de habitantes lideran el crecimiento económico en 2025. | Foto: IA

El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó que un país de Europa liderará el crecimiento, ya que se proyecta una tasa del 10% al finalizar 2025. Las estimaciones agregaron que, en segundo lugar del ranking, se ubicó un miembro procedente de América Latina.

Ambos países comparten un dato interesante: su población no supera los seis millones de habitantes. De esta manera, los dos primeros puestos aprovecharon sus fortalezas para explotar todo su potencial económico este año. El logro alcanzado se da en un contexto de resiliencia a nivel mundial, debilitamiento en los mercados laborales y temores a nuevas barreras comerciales.

¿Cuál es el país de la OCDE que más crecerá en 2025?

El informe 'Perspectivas económicas de la OCDE' indicó que Irlanda será el país de la organización con la tasa de crecimiento más alta en 2025, con 10,2%. Las exportaciones farmacéuticas anticipadas ante la imposición de aranceles estadounidenses impulsaron el dato de la nación europea.

Asimismo, la OCDE subrayó que el desempleo se mantuvo estable en 5%. Sin embargo, se estimó que el país centroamericano pasa por un resurgimiento de las presiones sobre los precios de los alimentos, la energía y algunos componentes de los servicios, lo que ha impulsado la inflación general y subyacente. Incluso, el aumento de los cuellos de botella de capacidad en infraestructura y vivienda podría reavivar la inflación.

Por el lado comercial, las exportaciones farmacéuticas a Estados Unidos disminuyeron de marzo a agosto, pero volvieron a repuntar en septiembre y fueron parcialmente compensadas por un reajuste hacia los mercados de la Unión Europea. Mientras tanto, las ventas de servicios informáticos se mantuvieron robustas.

¿Cuál es el país de América Latina que lidera el crecimiento de la OCDE?

La OCDE señaló que Costa Rica ocupó el segundo lugar del ranking con 4,2% para cerrar este año. Se consideró que la contribución de la demanda externa se debilitará gradualmente debido al aumento de los aranceles a las exportaciones nacionales a EE. UU., el principal socio comercial del país, ya que representa alrededor del 16,2% de las ventas y el 47% de los envíos de bienes.

El consumo de los hogares se mantuvo sólido, respaldado por un crecimiento del consumo de crédito y un fuerte aumento de los salarios reales, aunque la creación de empleo se estancó. Sin embargo, el impulso de la inversión se ha debilitado. Los sectores tradicionales experimentaron un incremento más moderado, a pesar de una contracción en la agricultura.

La inflación interanual cayó al -0,4% en octubre de 2025. En cambio, la subyacente se mantuvo positiva, pero moderada. Tras volverse negativa en mayo de 2025, se espera que la variación de precios aumente muy gradualmente hacia la meta del 3% y alcance el 0,8% en 2026, mientras que para 2027 sea del 2,1%.

Los países de la OCDE que más crecerán