Las 3 mejores escuelas de América Latina para un Máster en Marketing, según QS Rankings 2026: 2 son de Perú
La mejor escuela peruana para un máster en Marketing es de la PUCP. En el ranking global, Francia ocupa los tres primeros lugares.
La edición 2026 del QS Business Master’s Rankings 2026: Marketing, publicada el 17 de septiembre de 2025, muestra los mejores programas de máster en Marketing de América Latina y otras partes del mundo. Se evaluaron indicadores como empleabilidad, liderazgo intelectual, diversidad y valor por dinero.
En el panorama latinoamericano, Perú destaca con dos escuelas en el prestigioso ranking 2026. Si nos referimos al ranking general, Francia se lleva el primer, segundo y tercer lugar. Le sigue Estados Unidos y España para cerrar el top 5.
La mejor escuela peruana para un máster en Marketing es de la PUCP. Foto: QS Business Master’s Rankings 2026
Las 3 mejores escuelas de América Latina para un máster en Marketing
La mejor posicionada de América Latina es INCAE Business School (Costa Rica), que figura en el puesto global 38 del ranking QS 2026 de Máster en Marketing. Este resultado la convierte en la referencia regional para estudios de posgrado en Marketing.
La mejor escuela latinoamericana para un máster en Marketing está en Costa Rica. Foto: QS Business Master’s Rankings 2026
Completan el top regional las escuelas peruanas CENTRUM Católica Business School (PUCP) y ESAN Graduate School of Business, ambas ubicadas en la banda #101–150 del ranking global de Marketing 2026. De esta forma, Perú se consolida con dos representantes entre las mejores de la región.
- Costa Rica (puesto 38) - INCAE Business School
- Perú (101-150) - CENTRUM Católica Business School (PUCP)
- Perú (101-150) - ESAN Graduate School of Business
La ESAN es la segunda mejor escuela de Perú para un máster en Marketing. Foto: QS Business Master’s Rankings 2026
¿Cuál es la mejor escuela del mundo para un máster en Marketing, según ranking 2026?
A nivel mundial, HEC Paris ocupa el puesto #1 en el QS 2026 de Máster en Marketing. El podio lo completan ESSEC Business School (#2) y ESCP Business School (#3), mientras Columbia Business School aparece como la mejor de Estados Unidos, en el #4. La Universidad IE, de España, cierra el top 5.
La propia HEC confirma este liderazgo para 2026 en sus páginas oficiales de programa, alineado con la tabla QS. De este modo, el ranking 2026 consolida a la escuela francesa como la referencia global del área.
Las 3 mejores escuelas para un máster en Marketing son de Francia. Foto: QS Business Master’s Rankings 2026