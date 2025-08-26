HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos golpea al narcotráfico con su mayor incautación: 34.800 kilos de drogas decomisadas en el Caribe y Pacífico

La Guardia Costera de EE. UU. reveló que las 34 toneladas de droga incautadas, entre cocaína y marihuana, serían suficientes para provocar una sobredosis mortal a la población de Florida.

La Guardia Costera de EE. UU. incautó más de 34.000 kilos de droga en el Caribe y el Pacífico. Foto: U.S. Coast Guard
La Guardia Costera de EE. UU. incautó más de 34.000 kilos de droga en el Caribe y el Pacífico. Foto: U.S. Coast Guard

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció un golpe sin precedentes al crimen organizado tras confiscar más de 34.000 kilos de droga en distintos puntos del Caribe y el Pacífico. Valorizado en 473 millones de dólares, este hallazgo, considerado como el mayor en su historia reciente, contó con el apoyo del Departamento de Defensa, quienes permitieron frenar durante cuatro meses el tránsito de cargamentos ilícitos en aguas estratégicas.

En total fueron interceptadas 19 embarcaciones en zonas cercanas a las islas Galápagos, Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba. Varios de estos buques habían sido previamente detectados por aviones de patrulla marítima, lo que permitió a los equipos de abordaje ejecutar las capturas. Como resultado, 34 presuntos narcotraficantes quedaron bajo custodia, aunque las autoridades no precisaron el número total de detenidos.

Durante el operativo, se interceptaron 19 embarcaciones en zonas cercanas a las islas Galápagos, Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba. Foto: U.S. Coast Guard

Durante el operativo, se interceptaron 19 embarcaciones en zonas cercanas a las islas Galápagos, Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica y Aruba. Foto: U.S. Coast Guard

PUEDES VER: ¿Qué se sabe del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela? Reacción de Maduro y lo que busca Trump

lr.pe

En cifras: así fue megaoperativo contra el narcotráfico de EE. UU.

La Guardia Costera estadounidense presentó en el puerto Everglades, en Florida, los 28.000 kilos de cocaína y 6.500 kilos de marihuana decomisadas entre finales de junio y mediados de agosto de 2025. Según el contralmirante Adam Chamie, la cantidad de droga incautada es “suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida".

Desde inicios de este año, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado cargamentos ilícitos valuados en 2.200 millones de dólares, de acuerdo con un informe oficial divulgado en video. En su comunicado, la institución advirtió que estos decomisos buscan contener el avance del fentanilo y otras drogas sintéticas que nutren a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, cuya actividad representa una amenaza directa para la seguridad del país.

El presidente Donald Trump ha colocado la crisis del fentanilo en el centro de su agenda política, impulsando medidas más severas contra el narcotráfico. En julio promulgó la Ley para Detener Todo Tráfico Letal de Fentanilo, una normativa respaldada por republicanos y demócratas que incrementa de manera significativa las penas para quienes se dedican a la distribución de esta droga.

La cantidad de droga incautada es suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población de Florida. Foto: U.S. Coast Guard

La cantidad de droga incautada es suficiente para causar una sobredosis fatal a toda la población de Florida. Foto: U.S. Coast Guard

PUEDES VER: Cartel de los Soles mantiene operaciones en Dubái, Doha y Teherán, según un informe de inteligencia

lr.pe

Trump despliega buques de guerra frente a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de tres buques de guerra con sistema de misiles Aegis en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, como parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas en la región. La medida se da en un contexto de creciente presión contra Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles. La administración estadounidense elevó además a 50 millones de dólares la recompensa por información que facilite su captura.

Desde la Casa Blanca aseguraron que Trump está dispuesto a usar “todos los medios del poder estadounidense” para combatir el narcotráfico y llevar ante la justicia a los responsables, calificando al gobierno venezolano como un “cartel del narcoterror”. Maduro, en respuesta, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos y acusó a Washington de preparar una agresión militar. Mientras tanto, medios locales reportaron que el Pentágono evalúa sumar unos 4.000 marines a la operación.

