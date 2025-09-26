HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Los 3 países de Sudamérica con mayor libertad económica, según Economic Freedom of the World 2025: ni Brasil ni Argentina

Según Economic Freedom of the World 2025, Chile, Perú y Uruguay lideran la libertad económica en Sudamérica, estos son sus posiciones a nivel mundial.

Venezuela, Brasil y Argentina, entre los países con menor libertad económica en Sudamérica. Foto: iStock
Venezuela, Brasil y Argentina, entre los países con menor libertad económica en Sudamérica. Foto: iStock

El más reciente informe Economic Freedom of the World 2025, elaborado por el Fraser Institute, revela un panorama diverso en materia de libertad económica dentro de Sudamérica, con algunos resultados inesperados: ni Brasil ni Argentina figuran entre los países mejor posicionados.

El estudio evalúa dimensiones como el tamaño del gobierno, el sistema legal y los derechos de propiedad, la estabilidad monetaria, la libertad de comercio internacional y la regulación. A partir de estos indicadores, los países sudamericanos presentaron resultados dispares, lo que evidencia profundas diferencias en la solidez institucional y en las políticas económicas de cada nación.

PUEDES VER: Las 3 mejores escuelas de América Latina para un Máster en Marketing, según QS Rankings 2026: 2 son de Perú

lr.pe

¿Cuáles son los tres países sudamericanos mejor ubicados en el ranking de Economic Freedom of the World 2025?

De acuerdo con el informe, así se ubican los países de Sudamérica en el listado global:

  • Chile — puesto 26 en el ranking mundial
  • Perú — puesto 51 en el ranking mundial
  • Uruguay — puesto 54 en el ranking mundial
  • Paraguay — puesto 60 en el ranking mundial
  • Ecuador — puesto 66 en el ranking mundial
  • Colombia — puesto 69 en el ranking mundial
  • Bolivia — puesto 82 en el ranking mundial
  • Brasil — puesto 87 en el ranking mundial
  • Argentina — puesto 159 en el ranking mundial
  • Venezuela — puesto 165 en el ranking mundial

Los tres primeros —Chile, Perú y Uruguay— destacan como los de mayor libertad económica en Sudamérica para 2025, situándose bastante por encima del resto de la región.

PUEDES VER: Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

lr.pe

Venezuela, Brasil y Argentina: economías atrapadas entre crisis estructurales y decisiones de emergencia

Las posiciones bajas de Venezuela, Brasil y Argentina en el ranking Economic Freedom of the World 2025 responden a factores estructurales y coyunturales que restringen la libertad económica. En Venezuela, los controles estatales severos, la inflación fuera de control, la corrupción y la falta de independencia judicial predominan, a pesar de cierto crecimiento en los sectores de hidrocarburos y minería.

Brasil, aunque es una de las principales economías de la región, enfrenta una alta carga regulatoria, una burocracia compleja y rigideces laborales que reducen su competitividad.

Argentina continúa registrando inflación crónica, intervención estatal excesiva y volatilidad cambiaria, lo que la mantiene entre los últimos puestos del ranking. Recientemente, el Banco Central vendió US$678 millones para contener la devaluación del peso, mientras que el Tesoro adquirió US$1.735 millones con el fin de sostener las reservas. En paralelo, Javier Milei realizó un viaje a Estados Unidos en busca de respaldo financiero, lo que evidencia la presión extrema sobre la economía y la inestabilidad institucional persistente.

