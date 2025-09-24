El PCC, que apoyaba a 'El Monstruo', no solo se limita a Brasil, sino que ha extendido su influencia a Paraguay, Bolivia y Perú. | Composición LR

Erick Luis Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', es un criminal peruano vinculado a una red criminal transnacional que operaba principalmente en Sudamérica y este 24 de septiembre fue capturado. Tras cometer una serie de delitos graves en Perú, Moreno logró escapar del país y refugiarse en Brasil, donde estableció conexiones con poderosas organizaciones criminales, incluyendo el Primer Comando Capital (PCC).

El PCC, conocido por su estructura jerárquica y su alcance transnacional, no solo se limita a Brasil, sino que ha extendido su influencia a países como Paraguay, Bolivia y Perú. Durante su estancia en la nación brasileña, Moreno recibió protección y apoyo logístico de esta organización, lo que le permitió operar desde São Paulo y mantener un perfil bajo mientras seguía cometiendo delitos, entre ellos el narcotráfico y secuestros, con el respaldo de los recursos del PCC.

¿Qué es el PCC y cómo protegía a 'El Monstruo'?

El Primer Comando Capital (PCC) fue fundado en 1993 en Brasil, tras la masacre de Carandiru, con el objetivo inicial de proteger a los presos dentro del sistema penitenciario. Con el tiempo, la organización se expandió y comenzó a operar fuera de las cárceles, controlando rutas de narcotráfico, extorsión, secuestros, tráfico de armas y lavado de dinero. El PCC tiene una estructura jerárquica muy bien organizada, y su influencia ha llegado a diversos países de Sudamérica, como Paraguay, Bolivia y Perú.

Durante su tiempo en Brasil, Moreno recibió apoyo directo del PCC, lo que le permitió evadir las autoridades mientras seguía coordinando sus actividades criminales desde allí. Contaba con protección logística, y pudo participar en actividades ilícitas en conjunto con la organización, como el tráfico de drogas y secuestros.

El PCC, con su capacidad para operar desde las cárceles y su red de contactos transnacionales, proporcionó la cobertura necesaria para que “El Monstruo” continuara operando con relativa impunidad mientras se encontraba en suelo brasileño.

¿Cómo fracasó el operativo de captura en junio de 2025?

En junio de 2025, un operativo para capturar a ‘El Monstruo’ en Brasil, ejecutado por la Policía Civil de São Paulo en coordinación con el Ministerio Público de Brasil, fracasó. La operación fue diseñada para localizar al líder de la organización criminal peruana “Los Injertos del Cono Norte”, pero terminó sin resultados positivos.

Sin embargo, tras meses de frustraciones, el 24 de septiembre de 2025, Erick Moreno fue finalmente capturado en Paraguay gracias a un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la Policía Nacional de Paraguay. La cooperación internacional entre las autoridades de ambos países permitió que se lograra la detención de ‘El Monstruo’ en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay.