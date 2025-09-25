Ecuador continúa registrando masacres en sus cárceles. Este jueves 25 de septiembre, tres días después del episodio de violencia ocurrido en el centro de rehabilitación de Machala, se reportó un nuevo enfrentamiento entre personas privadas de libertad pertenecientes a bandas enemigas, esta vez en la prisión de Esmeraldas. Según el medio local ecuatoriano Primicias, se confirmó la muerte de 17 personas tras el motín.

Según denuncias de familiares de personas privadas de libertad, difundidas en redes sociales, los enfrentamientos en la cárcel de Esmeraldas comenzaron a las 3 de la madrugada de este jueves. Más tarde, un parte policial ecuatoriano, con información actualizada hasta las 7 a. m., confirmó que la disputa fue entre tres grupos criminales.

En el documento se identifican a Los Tiguerones, los Lobos y los Choneros como los grupos criminales involucrados. "La situación se originó por una orden externa —presuntamente de Los Tiguerones— para que eliminen a los Lobos y a los Choneros", se precisa.

¿Cómo se desató el enfrentamiento entre bandas criminales en la prisión de Esmeraldas?

Según las autoridades ecuatorianas, al igual que en el motín registrado en la cárcel de Machala, los enfrentamientos en Esmeraldas se iniciaron tras una falsa alarma generada por una persona privada de libertad. Este hecho fue aprovechado por otros internos para arrebatarle las llaves de las celdas a un agente penitenciario.

Según el medio ecuatoriano Primicias, integrantes de Los Tiguerones, tras apoderarse de las llaves, salieron de su pabellón e ingresaron a otras celdas para atacar a personas privadas de libertad. El medio destaca que las cárceles del país se han convertido en centros de operación de bandas vinculadas al narcotráfico, y que las matanzas han dejado cerca de 500 personas fallecidas desde 2021.

Algunas de estas masacres fueron transmitidas por los propios internos a través de TikTok. La más reciente ocurrió en la prisión de Esmeraldas.

La persistencia del conflicto armado en Ecuador

El 16 de julio de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó el estado de conflicto armado interno, en medio de cuestionamientos por las consecuencias posteriores a dicha decisión: la desaparición de más de 300 niñas y niños, y la aparición de 15 nuevos grupos armados organizados.

Según medios ecuatorianos, la ratificación del conflicto armado interno en Ecuador buscaría justificar la continuidad de los constantes estados de excepción en el país. Solo entre 2024 y 2025, se decretaron cinco. En contraste, la Corte Constitucional analizó estas medidas y concluyó que el presidente no presentó información suficiente para sustentar la existencia de una disputa armada interna.