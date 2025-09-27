HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Angie Miller? La mujer detenida como sospechosa por la muerte de los músicos colombianos B King y Regio Clown

Angie Miller fue detenida en México tras haber sido reportada como desaparecida. Su caso estaría ligado a un doble homicidio de los músicos colombianos.

Angie Miller tiene más de 130 mil seguidores y es madre de una niña pequeña. Foto: Instagram/soyangiemilleroficial_
Angie Miller tiene más de 130 mil seguidores y es madre de una niña pequeña. Foto: Instagram/soyangiemilleroficial_

Angie Miller, actriz y creadora de contenido venezolana con más de 130 mil seguidores en Instagram, fue arrestada en el Estado de México después de haber sido reportada como desaparecida. La noticia causó sorpresa, ya que días antes la joven había pedido ayuda en redes sociales para ubicar a los músicos.

El operativo se realizó el martes en Tlalnepantla, alrededor de las 8:15 de la noche, según el Registro Nacional de Detenciones. Fue ejecutado por la Coordinación General de Combate al Secuestro y confirmado por la Fiscalía de la Ciudad de México, que indicó que el caso está vinculado a la investigación por los homicidios.

PUEDES VER: Hallan sin vida a los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown México: ¿qué se sabe del presunto crimen?

¿Quién es Angie Miller?

Angélica Yetsey Torrini León, de 29 años, es originaria de Venezuela y conocida en redes sociales como Angie Miller. Tiene una presencia digital destacada y mantenía vínculos cercanos con los músicos colombianos, con quienes aparecía en fotos y videos.

Además de su trabajo como influencer, se sabe que es madre de una niña de dos años. En Instagram publicó mensajes de afecto dirigidos a B-King, a quien llamaba “mi colombiano favorito”. Tras su desaparición, solicitó apoyo para encontrarlo junto a Regio Clown.

PUEDES VER: El trágico final del rey Fáisal, hijo del fundador de Arabia Saudita, asesinado a quemarropa por su sobrino hace 50 años

¿Cómo se relaciona la detención de Angie Miller con la desaparición y muerte de B-King y Regio Clown?

La detención de Miller se produjo pocos días después de que las autoridades confirmaran que los cuerpos hallados el 17 de septiembre en el Estado de México correspondían a los músicos desaparecidos. Ambos fueron identificados por sus familiares el 22 de septiembre.

Aunque la Fiscalía no ha especificado los delitos que se le imputan, medios locales informaron que los cuerpos de los artistas presentaban signos de violencia y fueron encontrados junto a un mensaje relacionado con un grupo criminal. La investigación por homicidio continúa en el Estado de México.

