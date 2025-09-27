Los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top
Perú supera a Venezuela con la peor calificación, según el informe 2025. Uruguay lidera con el mejor presidente.
- Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top
- Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026
El último estudio de CB Consultora Opinión Pública correspondiente a septiembre de 2025 reveló los niveles de aprobación e imagen de los presidentes de Sudamérica. El informe muestra una fuerte polarización en la región, con mandatarios que mantienen altos índices de respaldo ciudadano y otros que atraviesan una profunda crisis de legitimidad.
La encuesta evaluó tanto la imagen positiva como los porcentajes de aprobación y desaprobación de cada jefe de Estado. Los resultados confirman a algunos presidentes como referentes de popularidad y gestión, mientras que otros se ubican en el extremo opuesto, con cifras que reflejan un marcado rechazo social y político.
PUEDES VER: Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top
Los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025
En el extremo negativo del ranking se encuentran los mandatarios de Sudamérica con las cifras más bajas de apoyo ciudadano. Los cinco peor evaluados son:
- Dina Boluarte (Perú): 18,0% de imagen positiva, 17,5% de aprobación.
- Luis Arce (Bolivia): 17,8% de imagen positiva, 18,2% de aprobación.
- Nicolás Maduro (Venezuela): 23,2% de imagen positiva, 24,3% de aprobación.
- Santiago Peña (Paraguay): 34,6% de imagen positiva, 38,4% de aprobación.
- Gustavo Petro (Colombia): 37,4% de imagen positiva, 39,2% de aprobación.
Los 5 peores presidentes de América Latina. Foto: CB Consultora Opinión Pública
PUEDES VER: Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026
Los 5 mejores presidentes de Sudamérica en 2025
En contraste, el ranking también identificó a los mandatarios con mayor respaldo popular en sus países de Sudamérica. Los cinco mejor evaluados son:
- Yamandú Orsi (Uruguay): 49,0% de imagen positiva.
- Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): 47,5% de imagen positiva.
- Daniel Noboa (Ecuador): 46,2% de imagen positiva.
- Gabriel Boric (Chile): 39,7% de imagen positiva.
- Javier Milei (Argentina): 41,3% de imagen positiva.
Los 5 mejores presidentes de América Latina. Foto: CB Consultora Opinión Pública