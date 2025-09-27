HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

Perú supera a Venezuela con la peor calificación, según el informe 2025. Uruguay lidera con el mejor presidente.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro figuran en el informe de peores presidentes de América Latina.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro figuran en el informe de peores presidentes de América Latina. | Composición LR

El último estudio de CB Consultora Opinión Pública correspondiente a septiembre de 2025 reveló los niveles de aprobación e imagen de los presidentes de Sudamérica. El informe muestra una fuerte polarización en la región, con mandatarios que mantienen altos índices de respaldo ciudadano y otros que atraviesan una profunda crisis de legitimidad.

La encuesta evaluó tanto la imagen positiva como los porcentajes de aprobación y desaprobación de cada jefe de Estado. Los resultados confirman a algunos presidentes como referentes de popularidad y gestión, mientras que otros se ubican en el extremo opuesto, con cifras que reflejan un marcado rechazo social y político.

PUEDES VER: Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

lr.pe

Los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025

En el extremo negativo del ranking se encuentran los mandatarios de Sudamérica con las cifras más bajas de apoyo ciudadano. Los cinco peor evaluados son:

  • Dina Boluarte (Perú): 18,0% de imagen positiva, 17,5% de aprobación.
  • Luis Arce (Bolivia): 17,8% de imagen positiva, 18,2% de aprobación.
  • Nicolás Maduro (Venezuela): 23,2% de imagen positiva, 24,3% de aprobación.
  • Santiago Peña (Paraguay): 34,6% de imagen positiva, 38,4% de aprobación.
  • Gustavo Petro (Colombia): 37,4% de imagen positiva, 39,2% de aprobación.
Los 5 peores presidentes de América Latina. Foto: CB Consultora Opinión Pública<br>

Los 5 peores presidentes de América Latina. Foto: CB Consultora Opinión Pública

PUEDES VER: Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

lr.pe

Los 5 mejores presidentes de Sudamérica en 2025

En contraste, el ranking también identificó a los mandatarios con mayor respaldo popular en sus países de Sudamérica. Los cinco mejor evaluados son:

  • Yamandú Orsi (Uruguay): 49,0% de imagen positiva.
  • Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): 47,5% de imagen positiva.
  • Daniel Noboa (Ecuador): 46,2% de imagen positiva.
  • Gabriel Boric (Chile): 39,7% de imagen positiva.
  • Javier Milei (Argentina): 41,3% de imagen positiva.
Los 5 mejores presidentes de América Latina. Foto: CB Consultora Opinión Pública<br>

Los 5 mejores presidentes de América Latina. Foto: CB Consultora Opinión Pública

Notas relacionadas
La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según Global Firepower 2025

LEER MÁS
¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esta es la verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

LEER MÁS
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
American Airlines deberá pagar más de US$11 millones tras perder demanda de pasajero que sufrió derrame cerebral en pleno vuelo

American Airlines deberá pagar más de US$11 millones tras perder demanda de pasajero que sufrió derrame cerebral en pleno vuelo

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los 5 peores presidentes de Sudamérica en 2025, según CB Consultora Opinión Pública: Perú lidera el top

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: así se desarrollan las protestas en el Centro de Lima HOY

Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

Mundo

Este país sudamericano, del que pocos han oído hablar, sorprende al liderar el ranking de inglés en toda Latinoamérica: es el 27 a nivel mundial

Estados Unidos revoca la visa a Petro tras polémicas declaraciones en protesta por Gaza en Nueva York: "Sus acciones son imprudentes"

Tragedia en India: más de 30 muertos y más de 50 heridos en una estampida durante mitin del actor y político Vijay

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: así se desarrollan las protestas en el Centro de Lima HOY

Ministerio de Defensa: nueva norma obliga a las Fuerzas Armadas a rastrear municiones desde su compra hasta su uso

Dina Boluarte: queman muñeco de la presidenta en rechazo por su llegada a Arequipa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota