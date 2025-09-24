HOYSuscripcion LR Focus

La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según GFP Index 2025

Global Firepower, que evalúa la fuerza militar de 145 países, coloca a esta nación junto a gigantes militares como EE.UU. y China. 

Este país es el único de América Latina en el top 11 del mundo junto a EE.UU., China y Rusia.
Este país es el único de América Latina en el top 11 del mundo junto a EE.UU., China y Rusia. | Composición LR

Un país se consolida como la potencia militar más fuerte de Sudamérica y destaca en el top 11 del mundo, según Global Firepower (GFP) Index 2025. Este índice, que evalúa la fuerza militar de 145 países, coloca a esta nación junto a gigantes militares como Estados Unidos y China.

El país sudamericano cuenta con más de 370.000 militares activos y más de un millón en reserva. Empresas como Embraer y Avibras producen aviones, misiles, drones y sistemas de defensa avanzados, lo que le otorga ventaja en la región. Su capacidad de respuesta se ve reflejada en la operación de submarinos nucleares y la vigilancia estratégica de áreas como la Amazonía y el Atlántico.

PUEDES VER: El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

lr.pe

La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica, según GFP Index

Brasil lidera Sudamérica debido a su combinación de un ejército numeroso, tecnología avanzada y una fuerte inversión en defensa. La Fuerza Aérea Brasileña, la Armada y el Ejército tienen un fuerte enfoque en modernización, con equipos militares que incluyen cazas supersónicos, helicópteros tácticos y vehículos blindados.

El país también tuvo progresos significativos en la industria de defensa, con empresas nacionales que producen cazas como el Gripen E/F y helicópteros KC-390, además de estar en pruebas con submarinos nucleares. La inversión en I+D ha garantizado que Brasil mantenga una capacidad operativa de alto nivel.

PUEDES VER: El país que supera 3 veces la fuerza aérea de Rusia y China, según Global Firepower: su gasto militar pasa los US$800.000 al año

lr.pe

¿Cuál es el país con el ejército más poderoso del mundo en 2025?

En el ranking del Global Firepower (GFP) Index 2025, el país con el ejército más poderoso del mundo es Estados Unidos. La nación tiene el presupuesto militar más grande del mundo, que supera los US$700.000 millones, lo que le permite contar con una flota de aeronaves de última generación, vehículos blindados, y armamento nuclear.

Rusia y China ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, con enfoques estratégicos y áreas de especialización diferentes. Mientras el primero se enfoca en armamento nuclear y tácticas tradicionales, el segundo ha avanzado rápidamente en la tecnología militar, especialmente en drones y misiles de largo alcance.

Top 11 de los ejércitos más poderosos del mundo en 2025, según el GFP Index. Foto: GFP/Statista<br>

Top 11 de los ejércitos más poderosos del mundo en 2025, según el GFP Index. Foto: GFP/Statista

PUEDES VER: La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

lr.pe

Top 10 de ejércitos poderosos en Latinoamérica, según GFP Index 2025

Brasil es el único país entre los 11 ejércitos más poderosos del mundo, de acuerdo al Global Firepower (GFP) Index 2025.

  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Colombia
  • Chile
  • Perú
  • Venezuela
  • Ecuador
  • Cuba
  • Bolivia
