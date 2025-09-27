HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Regresó a la Tierra el 'Arca de Noé', el satélite ruso con 75 ratones, 1.500 moscas y plantas tras un mes en el espacio

'Meteorito', uno de los ensayos del 'Arca de Noé', se centró en analizar la teoría de que la vida podría haber llegado a la Tierra desde el espacio.

El satélite 'Arca de Noé' estuvo 30 días en el espacio, pues despegó el 20 de agosto.
El satélite 'Arca de Noé' estuvo 30 días en el espacio, pues despegó el 20 de agosto.

Rusia completó con éxito el regreso del 'Arca de Noé', su satélite biológico Bion-M No. 2, tras una misión de 30 días en órbita. La cápsula aterrizó el 19 de septiembre en las estepas de Oremburgo con una carga de 75 ratones, 1.500 moscas, semillas, plantas y microorganismos. El objetivo principal fue estudiar los efectos de la radiación cósmica y la ingravidez sobre los seres vivos.

El proyecto, liderado por Roscosmos y el Instituto de Problemas Biomédicos de la Academia de Ciencias de Rusia (IBMP), incluyó más de 30 experimentos en diez áreas científicas. Los resultados buscan aportar conocimiento clave para la protección de los humanos en futuras misiones de larga duración a la Luna y Marte.

El satélite llegó a la Tierra el 19 de septiembre. Foto: Oleg Voloshin/SNA/IMAGO<br>

El satélite llegó a la Tierra el 19 de septiembre. Foto: Oleg Voloshin/SNA/IMAGO

lr.pe

¿Qué es el estudio 'Meteorito', clave para el 'Arca de Noé'?

Entre los ensayos más destacados estuvo el denominado 'Meteorito', activado durante el reingreso de la cápsula a la atmósfera terrestre. Este experimento se centró en analizar la teoría de la panspermia, que plantea que la vida podría haber llegado a la Tierra desde el espacio, según Space.

La prueba consistió en exponer organismos seleccionados a las condiciones extremas del reingreso, como altas temperaturas y radiación. Los científicos esperan que los datos ayuden a entender si microorganismos o esporas pueden sobrevivir a esos escenarios y, en consecuencia, si es viable que la vida se disperse naturalmente a otros planetas.

Imagen de algunos ratones que fueron parte de la misión de 'Arca de Noé'. Foto: Oleg Voloshin/SNA/IMAGO<br>

Imagen de algunos ratones que fueron parte de la misión de 'Arca de Noé'. Foto: Oleg Voloshin/SNA/IMAGO

lr.pe

Protocolos y resultados de la misión del 'Arca de Noé' ruso

Tras el aterrizaje del satélite, los equipos aplicaron protocolos inmediatos para evaluar el estado de los organismos. Uno de los primeros fue revisar la motricidad de las 1.500 moscas, a fin de detectar daños neurológicos, mientras que en los 75 ratones se monitorearon respuestas fisiológicas ante la microgravedad y la radiación cósmica.

Los experimentos se organizaron en 10 áreas temáticas:

  • Fisiología gravitacional en animales.
  • Biología de plantas y microorganismos.
  • Biotecnología espacial.
  • Diseño de protección para futuras naves tripuladas.
  • Tecnología de detección de radiación.
  • Procesos de adaptación celular en microgravedad.
  • Respuesta inmunológica de organismos vivos.
  • Estrategias de protección biológica en exploraciones.
  • Análisis de mutaciones inducidas por radiación.
  • Experimentos escolares de Rusia y Bielorrusia.

Los organismos vivos fueron trasladados a laboratorios en Moscú para continuar con estudios detallados, cuyos resultados servirán para diseñar sistemas de protección en la exploración espacial tripulada.

Así era el satélite 'Arca de Noé. Foto: Oleg Voloshin/SNA/IMAGO<br>

Así era el satélite 'Arca de Noé. Foto: Oleg Voloshin/SNA/IMAGO

