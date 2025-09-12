HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Al menos 8 muertos y 20 heridos deja camión que embistió a multitud en la India durante procesión a dios Ganesh

El trágico suceso ocurrió en Karnataka, al sur de India, donde un vehículo perdió el control al intentar esquivar una motocicleta.

Al menos ocho personas murieron y 25 resultaron heridas en un accidente durante una ceremonia religiosa en Karnataka, India. Foto: composición LR/@ShobhaBJP
Al menos ocho personas murieron y 25 resultaron heridas en un accidente durante una ceremonia religiosa en Karnataka, India. Foto: composición LR/@ShobhaBJP

Al menos ocho personas perdieron la vida y otras 25 resultaron heridas en un trágico accidente ocurrido durante una ceremonia religiosa en el distrito Hassan, en Karnataka, al sur de India. El hecho sucedió el viernes en la Carretera Nacional 373, cuando un camión que intentaba esquivar una motocicleta perdió el control e impactó contra un grupo de devotos que participaban en la procesión de Ganesh, una de las festividades más importantes del hinduismo.

La policía local confirmó que cinco víctimas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que otras tres murieron posteriormente debido a la gravedad de sus heridas. El conductor del vehículo, que también sufrió lesiones, fue detenido para investigaciones.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia detención de Tyler Robinson, presunto asesino del activista de derecha Charlie Kirk

lr.pe

Gobierno anuncia compensación a familias tras accidente mortal en procesión de Ganesh

El Ministro Principal del gobierno de Karnatak ,Siddaramaiah, expresó estar “profundamente entristecido” por el accidente y anunció una compensación de 500.000 rupias para cada familia de las víctimas, además de la cobertura total de los gastos médicos de los heridos.

El viceministro principal, DK Shivakumar, calificó el hecho como “horrible” e hizo un llamado a acompañar en el dolor a los afectados. Ambos dirigentes remarcaron que el Estado apoyará a las familias golpeadas por esta tragedia. Las autoridades locales continúan investigando el accidente ocurrido en la Carretera Nacional 373, donde el camión intentó esquivar a una motocicleta antes de embestir a los participantes de la ceremonia religiosa.

PUEDES VER: Nepal elige a su nuevo ministro por Discord: la insólita decisión política tras prohibir redes sociales

lr.pe

Estudiantes de ingeniería entre las víctimas

La tragedia ocurrida en la aldea de Hosahalli, distrito de Hassan, durante la procesión de inmersión del ídolo de Ganesh, golpeó especialmente a la comunidad estudiantil. Según autoridades y testigos presenciales, un gran número de estudiantes de la universidad de ingeniería participaba en la celebración cuando un camión perdió el control y embistió a la multitud.

El impacto fue devastador: varios jóvenes murieron en el lugar y otros resultaron gravemente heridos, siendo trasladados de inmediato a un hospital privado en Hassan.

