Un episodio médico sin precedentes quedó registrado en la historia de la odontología en 2019, cuando un niño de siete años fue sometido a una cirugía en el Hospital Universitario de Saveetha, en Chennai, India. Durante la intervención, los especialistas extrajeron un total de 526 dientes alojados en la mandíbula del menor. La operación, que se extendió por una hora y media, permitió descubrir una anomalía oculta en el interior de una masa tumoral benigna que había comenzado a manifestarse desde que el pequeño tenía apenas tres años, cuando sus padres notaron una hinchazón progresiva en el lado derecho de su rostro.

Con el paso de los años, la protuberancia siguió creciendo y se hizo evidente que el desarrollo dental no avanzaba con normalidad, ya que los dientes permanentes no aparecían en el área afectada. Este hecho motivó a los médicos a realizar estudios más detallados cuando el niño cumplió siete años. Las radiografías y tomografías revelaron la presencia de una masa de aproximadamente 200 gramos incrustada en la mandíbula. El doctor Senthilnathan, jefe del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial, diagnosticó la presencia de un odontoma compuesto, una forma de tumor benigno vinculado directamente con el desarrollo dental y que, en este caso, bloqueaba el crecimiento de los molares.

Cirujanos en India extrajeron 526 dientes de un tumor mandibular infantil

El procedimiento quirúrgico permitió comprobar la magnitud del caso. En el interior de la bolsa tumoral se encontraron cientos de piezas dentales en formación, lo que sorprendió incluso a los profesionales más experimentados. Según reportó 'Science Alert', la masa contenía dientes de todos los tamaños, desde apenas 0,1 milímetros hasta piezas de 15 milímetros. El proceso de clasificación y conteo fue minucioso: los especialistas invirtieron más de cinco horas adicionales en el laboratorio para identificar y contabilizar los 526 dientes extraídos.

La doctora Pratibha Ramani, directora del Departamento de Patología Oral y Maxilofacial, subrayó que cada pieza dental extraída presentaba características completas de un diente normal: corona, raíz y esmalte. “Incluso la pieza más pequeña conservaba la estructura típica de un diente humano”, explicó, destacando la rareza del hallazgo. La cirugía fue un éxito y el menor conservó 21 dientes, número acorde a su edad, sin necesidad de una reconstrucción mayor de la mandíbula.

El hallazgo superó el récord previo y abrió interrogantes sobre factores genéticos y ambientales en tumores maxilofaciales

Este caso estableció un nuevo récord mundial, superando ampliamente el registro previo documentado en Mumbai, donde se habían extraído 232 dientes de un adolescente. La magnitud del hallazgo despertó también interrogantes científicos. Según explicó la doctora Ramani al Times of India, los factores genéticos podrían desempeñar un papel crucial en la aparición de este tipo de tumores, aunque no se descarta la posible influencia de factores ambientales, como la exposición a radiaciones.

Tras la cirugía, el menor recibió el alta en apenas tres días y pudo retomar su vida normal, aunque con la recomendación de controles médicos periódicos y posibles tratamientos futuros para garantizar un desarrollo bucal saludable. Este caso no solo marcó un récord en la medicina mundial, sino que también se convirtió en un ejemplo de atender de manera oportuna las anomalías maxilofaciales, cuyo pronóstico puede transformarse radicalmente con la intervención adecuada.