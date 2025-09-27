HOYSuscripcion LR Focus

Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Noruega y Dinamarca investigan avistamiento de drones no identificados sobre sus instalaciones militares clave

Los avistamientos de drones en Noruega y Dinamarca ocurren en medio de un contexto de tensiones geopolíticas entre Rusia y los países de la OTAN.

Dinamarca fue donde hubo más avistamiento de drones frente a Noruega.
Dinamarca fue donde hubo más avistamiento de drones frente a Noruega. | Composición LR

En los últimos días, Dinamarca y Noruega reportaron una serie de avistamientos de drones no identificados sobre sus instalaciones militares y áreas cercanas. Ambas naciones europeas han decidido investigar el hecho que alarma por la seguridad nacional. Estos eventos ocurren en un contexto de tensiones geopolíticas entre Rusia y los países de la OTAN.

Aunque aún no se ha confirmado quién está detrás de los drones ni sus fines exactos, los gobiernos daneses y noruegos involucrados consideran estas acciones como parte de una estrategia de presión híbrida, mientras estudian mecanismos de respuesta más robustos.

PUEDES VER: Dinamarca cerró el aeropuerto de Copenhague tras denunciar un "grave" ataque ante el sobrevuelo de drones

Nuevos avistamientos de drones en Dinamarca

Dinamarca confirmó el sábado 27 de septiembre que durante la noche se observaron drones sobre varias instalaciones militares, como la base aérea de Karup. Además, en días anteriores aeropuertos habían cerrado temporalmente por ese hecho. "El Departamento de Defensa danés puede confirmar que anoche se observaron drones en varias de sus instalaciones. Se desplegaron diversas capacidades", dijo un portavoz a Reuters.

El gobierno danés ha calificado estos eventos como "ataques híbridos", y sugirió que podrían estar motivados por quienes buscan tensión o inseguridad interna. El ministro de Relaciones Exteriores indicó que no se han tomado decisiones para invocar el artículo 4 de la OTAN y sostuvo que hasta ahora no es posible atribuir con certeza los vuelos a un estado en particular.

PUEDES VER: Primera ministra de Dinamarca pide perdón a mujeres de Groenlandia víctimas de anticoncepción forzada

Posible sobrevuelo de drones en Noruega

En Noruega, la preocupación se concentra sobre un posible sobrevuelo en la instalación militar que alberga cazas F-35. "Podemos confirmar que hemos recibido informaciones de posible actividad de drones observada en la zona alrededor de la base aérea de aviones de combate en Orland", dijo un portavoz de las Fuerzas Armadas noruegas al diario Dagens Naeringsliv.

Un portavoz de las fuerzas armadas señaló que los drones habrían sido observados fuera del perímetro de la base, sin que hasta ahora se haya confirmado que interfirieran con las operaciones dentro de ella. Las autoridades noruegas abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque advierten que es temprano para ofrecer conclusiones definitivas.

