Cuba descartó participar en una guerra con Estados Unidos para defender a Venezuela. El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío declaró durante una entrevista con el periodista Mehdi Hassan, de Zeteo News, de manera tajante que la postura de La Habana es evitar un enfrentamiento armado directo con Washington, aun si se llegara a ejecutar una ofensiva directa contra Caracas.

Estas afirmaciones se enmarcan en una nueva arremetida estadounidense contra Nicolás Maduro, al que responsabiliza por delitos de narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática. Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la Casa Blanca ha intensificado las sanciones contra los regímenes de Caracas y La Habana.

¿Qué dijo el vicecanciller del régimen de Cuba, sobre la posibilidad de que la isla entre en guerra con EE. UU.?

Ante la insistencia del entrevistador, Fernández de Cossío fue categórico: “No vamos a entrar en guerra con Estados Unidos”. El funcionario recalcó que Cuba ofrecerá “todo su apoyo” a Venezuela, aunque precisó que ese respaldo se limitará al terreno político y diplomático.

El vicecanciller evitó referirse a escenarios hipotéticos como un eventual ataque a embarcaciones cubanas, pero insistió en que la posición oficial de La Habana no contempla ninguna acción armada, buscando mantener su alianza con Caracas sin provocar un choque militar con Washington.

¿Cómo evaluó Fernández de Cossío el discurso de Estados Unidos hacia Venezuela?

El diplomático calificó como “muy preocupante” el discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) y advirtió que una ofensiva contra Caracas sería “irresponsable” y ocasionaría una gran pérdida de vidas humanas.

Agregó que las amenazas no se limitan a Venezuela, sino que representan un riesgo para toda América Latina. Además, criticó los argumentos que Estados Unidos ha usado para justificar sus operaciones militares en el Caribe. Al referirse a la acusación de que Venezuela actúa como eje del narcotráfico hacia Estados Unidos, expresó: “Todo el mundo sabe que (el narcotráfico) no viene de Venezuela”, aseguró.