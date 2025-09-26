HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Cuba le da la espalda al régimen de Nicolás Maduro y descarta ir a una guerra con Estados Unidos si invade Venezuela

Vicecanciller de Cuba descarta defender al régimen de Maduro ante una ofensiva por parte de Estados Unidos y niega que el narcotráfico tenga origen en Venezuela.

Foto: AFP
Foto: AFP

Cuba descartó participar en una guerra con Estados Unidos para defender a Venezuela. El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío declaró durante una entrevista con el periodista Mehdi Hassan, de Zeteo News, de manera tajante que la postura de La Habana es evitar un enfrentamiento armado directo con Washington, aun si se llegara a ejecutar una ofensiva directa contra Caracas.

Estas afirmaciones se enmarcan en una nueva arremetida estadounidense contra Nicolás Maduro, al que responsabiliza por delitos de narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática. Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la Casa Blanca ha intensificado las sanciones contra los regímenes de Caracas y La Habana.

PUEDES VER: ¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

lr.pe

¿Qué dijo el vicecanciller del régimen de Cuba, sobre la posibilidad de que la isla entre en guerra con EE. UU.?

Ante la insistencia del entrevistador, Fernández de Cossío fue categórico: “No vamos a entrar en guerra con Estados Unidos”. El funcionario recalcó que Cuba ofrecerá “todo su apoyo” a Venezuela, aunque precisó que ese respaldo se limitará al terreno político y diplomático.

El vicecanciller evitó referirse a escenarios hipotéticos como un eventual ataque a embarcaciones cubanas, pero insistió en que la posición oficial de La Habana no contempla ninguna acción armada, buscando mantener su alianza con Caracas sin provocar un choque militar con Washington.

PUEDES VER: Netanyahu ordena a su Ejército instalar altavoces en Gaza para que los palestinos escuchen su discurso ante la ONU

lr.pe

¿Cómo evaluó Fernández de Cossío el discurso de Estados Unidos hacia Venezuela?

El diplomático calificó como “muy preocupante” el discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) y advirtió que una ofensiva contra Caracas sería “irresponsable” y ocasionaría una gran pérdida de vidas humanas.

Agregó que las amenazas no se limitan a Venezuela, sino que representan un riesgo para toda América Latina. Además, criticó los argumentos que Estados Unidos ha usado para justificar sus operaciones militares en el Caribe. Al referirse a la acusación de que Venezuela actúa como eje del narcotráfico hacia Estados Unidos, expresó: “Todo el mundo sabe que (el narcotráfico) no viene de Venezuela”, aseguró.

Notas relacionadas
Trump reaviva guerra comercial y anuncia aranceles del 100% a medicamentos no fabricados en Estados Unidos

Trump reaviva guerra comercial y anuncia aranceles del 100% a medicamentos no fabricados en Estados Unidos

LEER MÁS
Ataque en escuela secundaria de Brasil deja dos adolescentes muertos y tres heridos: medios acusan guerra de bandas

Ataque en escuela secundaria de Brasil deja dos adolescentes muertos y tres heridos: medios acusan guerra de bandas

LEER MÁS
Trump firma orden ejecutiva para vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos y la valora en 14.000 millones de dólares

Trump firma orden ejecutiva para vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos y la valora en 14.000 millones de dólares

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

¿Murió Raúl Castro? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del expresidente de Cuba

LEER MÁS
Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Mundo

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, es condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

USCIS aplica política del ‘antiamericanismo’ para inmigrantes que realicen trámites migratorios: ¿En qué consiste?

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota