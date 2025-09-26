HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

Arrestan a profesor en EE.UU. por rociar aerosol con olor a excremento dentro de escuela: causó daños por más de USD 55.000

Alexander Robertson Lewis, fue arrestado en Carolina del Sur, Estados Unidos, tras usar aerosol con olor a excremento en una escuela, lo que produjo mareos en varios estudiantes.

Profesor de EE.UU fue arrestado por rociar aerosol con olor a excremento dentro de escuela.
Profesor de EE.UU fue arrestado por rociar aerosol con olor a excremento dentro de escuela. | People

Alexander Paul Robertson Lewis, un profesor de 32 años, fue arrestado en Carolina del Sur, en Estados Unidos, luego de ser acusado de rociar, durante varias semanas, un aerosol con olor a excremento dentro una escuela secundaria.

Esta acción provocó malestares y enfermó a varios los estudiantes, además de causar daños estimados en más de US$55.000 al sistema de aire acondicionado del colegio. Robertson se desempeñaba como profesor asistente en el colegio West Florence High School, ubicada en el condado de Florence.

PUEDES VER: Trump reaviva guerra comercial y anuncia aranceles del 100% a medicamentos no fabricados en Estados Unidos

lr.pe

Profesor es arrestado por rociar aerosol con olor a excremento dentro de una escuela

De acuerdo con la investigación, entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre, Alexander Robertson Lewis habría esparcido repetidamente un aerosol con fuerte olor fétido en diferentes zonas del colegio, sin que en un inicio se lograra identificar la fuente del hedor. Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Florence, el docente adquirió el producto a través de una tienda en línea. Se trata de un aerosol fabricado para imitar el olor de excremento.

La exposición constante a esta sustancia provocó malestares en varios estudiantes. Muchos de ellos presentaron síntomas como náuseas, mareos intensos y dolores de cabeza, e incluso algunos necesitaron atención médica. “El otro día me sentí mal por el olor. Siento que me voy a desmayar porque me mareo muchísimo”, contó uno de los alumnos al canal WPDE. Asimismo, la escuela se vio obligada a destinar más de US$55.000 para evaluar y reparar el sistema de aire acondicionado.

PUEDES VER: Trump firma orden ejecutiva para vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos y la valora en 14.000 millones de dólares

lr.pe

Los cargos que enfrentarán Alexander Robertson Lewis

El sheriff detalló que Alexander Lewis enfrenta cargos por alterar el orden en un centro educativo y por causar daños a la propiedad, estos últimos valorados en más de US$10.000. Tras su detención, el docente fue trasladado a la cárcel del condado de Florence, donde se le impuso una fianza total de US$9.090.

De acuerdo con información de ABC News, los documentos judiciales señalan que la audiencia por el delito de daños a la propiedad está prevista para el 19 de noviembre a las 9.00 a. m., mientras que el proceso relacionado por perturbación escolar se llevará a cabo el 15 de octubre a las 10.00 a. m.

PUEDES VER: El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

lr.pe

Más testimonios de las personas afectadas por el aerosol

Un estudiante del West Florence High Scchool señaló para ABC News cómo el fuerte olor en los pasillos se volvió parte del día a día. “Cada vez que subo las escaleras hacia mi segunda clase, veo a los profesores cubriéndose la nariz y la boca mientras tosen por el hedor. El otro día, me sentí tan mal que creí que iba a desmayarme por el mareo”, relató.

Por su parte, varios padres manifestaron su preocupación ante los efectos que la situación tuvo en la salud de sus hijos, así como por la falta de información directa por parte del centro educativo. “Mi hijo dice que esto ya lleva tres días y le está causando dolores de cabeza. Es preocupante, especialmente cuando afecta la salud de mi hijo”, declaró una madre al mismo medio.

