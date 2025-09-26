Alexander Paul Robertson Lewis, un profesor de 32 años, fue arrestado en Carolina del Sur, en Estados Unidos, luego de ser acusado de rociar, durante varias semanas, un aerosol con olor a excremento dentro una escuela secundaria.

Esta acción provocó malestares y enfermó a varios los estudiantes, además de causar daños estimados en más de US$55.000 al sistema de aire acondicionado del colegio. Robertson se desempeñaba como profesor asistente en el colegio West Florence High School, ubicada en el condado de Florence.

De acuerdo con la investigación, entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre, Alexander Robertson Lewis habría esparcido repetidamente un aerosol con fuerte olor fétido en diferentes zonas del colegio, sin que en un inicio se lograra identificar la fuente del hedor. Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Florence, el docente adquirió el producto a través de una tienda en línea. Se trata de un aerosol fabricado para imitar el olor de excremento.

La exposición constante a esta sustancia provocó malestares en varios estudiantes. Muchos de ellos presentaron síntomas como náuseas, mareos intensos y dolores de cabeza, e incluso algunos necesitaron atención médica. “El otro día me sentí mal por el olor. Siento que me voy a desmayar porque me mareo muchísimo”, contó uno de los alumnos al canal WPDE. Asimismo, la escuela se vio obligada a destinar más de US$55.000 para evaluar y reparar el sistema de aire acondicionado.

Los cargos que enfrentarán Alexander Robertson Lewis

El sheriff detalló que Alexander Lewis enfrenta cargos por alterar el orden en un centro educativo y por causar daños a la propiedad, estos últimos valorados en más de US$10.000. Tras su detención, el docente fue trasladado a la cárcel del condado de Florence, donde se le impuso una fianza total de US$9.090.

De acuerdo con información de ABC News, los documentos judiciales señalan que la audiencia por el delito de daños a la propiedad está prevista para el 19 de noviembre a las 9.00 a. m., mientras que el proceso relacionado por perturbación escolar se llevará a cabo el 15 de octubre a las 10.00 a. m.

Más testimonios de las personas afectadas por el aerosol

Un estudiante del West Florence High Scchool señaló para ABC News cómo el fuerte olor en los pasillos se volvió parte del día a día. “Cada vez que subo las escaleras hacia mi segunda clase, veo a los profesores cubriéndose la nariz y la boca mientras tosen por el hedor. El otro día, me sentí tan mal que creí que iba a desmayarme por el mareo”, relató.

Por su parte, varios padres manifestaron su preocupación ante los efectos que la situación tuvo en la salud de sus hijos, así como por la falta de información directa por parte del centro educativo. “Mi hijo dice que esto ya lleva tres días y le está causando dolores de cabeza. Es preocupante, especialmente cuando afecta la salud de mi hijo”, declaró una madre al mismo medio.