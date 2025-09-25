HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump anuncia acuerdo para que TikTok esté bajo control de inversores de Estados Unidos

Junto a J.D. Vance, Donald Trump aseguró que con este acuerdo los estadounidenses podrán usar TikTok "con más confianza" que antes.

Donald Trump anunció un acuerdo para que TikTok próximamente quede en manos de inversores estadounidenses. Junto al vicepresidente J.D. Vance, en la Oficina Oval, aseguró que se brindarán detalles sobre el acuerdo en los próximos días; sin embargo, se conoce con proximidad, según palabras del presidente de Estados Unidos, "que los datos -de los usuarios- estarán seguros y no se usarán como propaganda como antes".

Información en desarrollo

