China advierte en la Asamblea General de la ONU sobre un regreso a la "mentalidad de Guerra Fría"

Li Qiang dando su discurso durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. | Foto: AFP

Durante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de China, Li Qiang, advirtió sobre un regreso a una "mentalidad de Guerra Fría" y defendió el multilateralismo y el libre comercio, en una crítica hacia Estados Unidos.

Aunque el primer ministro no mencionó explícitamente al presidente Donald Trump en su discurso, presentó a China como defensora del orden mundial que, hasta hace poco, tuvo a Estados Unidos como su principal garante.

Mentalidad de la 'Guerra Fría' está resurgiendo

"El mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencias y transformaciones. El unilateralismo y la mentalidad de la Guerra Fría están resurgiendo", comentó el político chino.

"Las reglas y el orden internacional establecidos durante los últimos 80 años están siendo seriamente cuestionados y el sistema internacional, que antes era eficaz, está siendo constantemente perturbado. La humanidad está una vez más en una encrucijad", añadió Li Qiang.

En otra parte de su discurso, el primer ministro chino criticó particularmente la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos hacia China.

Critica los aranceles impuestos por EE.UU.

"Una de las principales causas del estancamiento económico mundial actual es la multiplicación de medidas unilaterales y proteccionistas como los aumentos de aranceles y la construcción de muros y barreras", afirmó Li

El político indicó que, por el contrario, China no ha dejado de abrir sus puertas al comercio internacional. Además, aseguró que su país espera trabajar con el resto del mundo para defender los ideales de la ONU.