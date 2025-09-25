HOYSuscripcion LR Focus

USA

Administración de Trump restablece las "verificaciones vecinales" para inmigrantes que deseen la ciudadanía americana

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió un memorando que reactivó las "verificaciones vecinales" como parte del proceso de naturalización.

Se restablecerá las "verificaciones vecinales" para inmigrantes que quieran la ciudadanía americana.
Se restablecerá las "verificaciones vecinales" para inmigrantes que quieran la ciudadanía americana. | AARP

La administración de Donald Trump ha retomado una antigua práctica conocida como “verificaciones vecinales”, destinada a aquellos que soliciten la ciudadanía americana. Esta última medida forma parte de una serie de acciones implementadas por el Gobierno para reforzar los controles sobre los antecedentes de las personas inmigrantes.

De acuerdo con un nuevo memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), este tipo de verificación incluye visitas al lugar de residencia y al centro de trabajo de los solicitantes. En años recientes, estas inspecciones habían sido prácticamente eliminadas, ya que las autoridades confiaban principalmente en los controles biométricos y en la revisión de antecedentes penales.

lr.pe

Trump restablece las "verificaciones vecinales" para los solicitantes de la ciudadanía americana

Aunque las llamadas “verificaciones vecinales” ya están contempladas dentro de la legislación migratoria de Estados Unidos, ahora las autoridades han decidido reactivarlas para aplicar una investigación más exhaustiva a quienes buscan obtener la ciudadanía americana.

Según lo señala un memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) el 22 de agosto, este organismo ha retomado la exigencia de estas evaluaciones como parte del proceso de naturalización, en cumplimiento de la sección 335(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La medida implica revisar los últimos cinco años de residencia y antecedentes laborales del solicitante.

De acuerdo con USCIS, el propósito de estas indagaciones es verificar si la persona cumple con los requisitos necesarios para convertirse en ciudadana, en especial aquellos vinculados a su lugar de residencia, su conducta moral, su compromiso con la Constitución de Estados Unidos y su actitud hacia el bienestar común y el respeto al orden público.

lr.pe

¿Qué contempla las "verificaciones vecinales", según USCIS?

El documento oficial señala que USCIS podría solicitar a los aspirantes a la ciudadanía cartas de recomendación provenientes de vecinos, empleadores, colegas o socios comerciales, con el fin de respaldar su conducta y aptitud para ser naturalizados. La entidad sugiere que presentar este tipo de documentación desde el inicio del trámite puede evitar requerimientos adicionales o inspecciones más exhaustivas por parte de las autoridades migratorias.

Asimismo, la entidad advierte que no cumplir con la entrega de esta información podría derivar en una verificación directa en el vecindario, lo que, a su vez, podría afectar el resultado del proceso de naturalización. “Estamos comprometidos con asegurar que la ciudadanía estadounidense sea otorgada únicamente a quienes realmente cumplen con todos los requisitos”, señaló Joe Edlow, director del USCIS, a través de un comunicado.

lr.pe

USCIS defiende nueva media de Trump sobre la ciudadanía estadounidense

El director del USCIS, Joe Edlow, afirmó que los ciudadanos estadounidenses pueden tener la tranquilidad de que la agencia está cumpliendo con su deber de manera rigurosa, al asegurarse de que los solicitantes extranjeros sean evaluados adecuadamente. Enfatizó que estos deben demostrar una conducta moral intachable, estar comprometidos con los valores de la Constitución "y bien dispuestos al buen orden y la felicidad de los Estados Unidos”.

Cabe mencionar que, si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad, vigente desde 1965, contempla la posibilidad de realizar verificaciones vecinales como parte del proceso de naturalización, esta práctica fue prácticamente abandonada desde la década de 1990. En su lugar, las autoridades habían confiado en los antecedentes proporcionados por el FBI.

Esta decisión forma parte de un conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno de Donald Trump para endurecer los procedimientos migratorios legales. En meses recientes, por ejemplo, se han reducido los plazos de estadía permitidos a quienes ingresan al país con visas de estudiante.

