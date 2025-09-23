Gustavo Petro hace que la comitiva de Estados Unidos abandone la sala de la ONU tras criticar su política antidrogas
Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, Petro criticó la política de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en América Latina.
El presidente colombiano Gustavo Petro hizo que la comitiva de Estados Unidos presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas abandonara la sala tras criticar la política de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, asegurando que "es un pretexto para imponer la violencia en América Latina".
Petro, además, denunció el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que incluyó ataques contra embarcaciones "desarmadas de migrantes", según sus propias afirmaciones.
"La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a Estados Unidos; la política antidrogas es para dominar a los pueblos del sur en general", aseguró durante la conferencia brindada este martes.
Gustavo Petro solicita abrir proceso penal contra Donald Trump y funcionarios de Estados Unidos
Gustavo Petro aseguró ante la ONU que los jóvenes que murieron tras los ataques de Estados Unidos en el Caribe no pertenecían a ninguna organización terrorista —exactamente, el Tren de Aragua— y pidió que se abrieran "procesos penales" contra Donald Trump y funcionarios de Estados Unidos a raíz de los ataques.
El presidente colombiano comparó la situación que se vive en el Caribe con la de Palestina y advirtió que lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano. Calificó ese posible escenario como una 'situación dantesca'.
Estados Unidos es el principal consumidor de drogas, asegura Petro
Gustavo Petro señaló que los consumidores de fentanilo se encuentran principalmente en Estados Unidos y afirmó que dicha droga se produce en el aparato industrial de ese país. Según dijo, "deriva de lo peor que se ha podido entender de drogas en la historia de la humanidad".
El mandatario colombiano también respondió a Donald Trump, luego de que este le restara mérito a Colombia en la lucha antidrogas durante su gobierno. En su declaración, criticó que el mandatario estadounidense actuara "sin tener ningún derecho, ni humano ni divino, y sin razón mental alguna".
Durante su discurso ante la ONU, Petro rechazó el informe de la Casa Blanca que sostiene que Colombia "falló notablemente" en sus obligaciones para combatir el narcotráfico. Consideró que dicho informe buscó justificar la decertificación del país.