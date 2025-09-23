Elon Musk confirmó en 2023 que no mantiene una comunicación con su padre Errol Musk. | Composición LR

Elon Musk confirmó en 2023 que no mantiene una comunicación con su padre Errol Musk. | Composición LR

The New York Times reveló que Errol Musk, padre de Elon Musk, fue acusado de abusar sexualmente de al menos cinco de sus hijos e hijastros desde 1993. El sudafricano negó las acusaciones, que incluyen abusos en Sudáfrica y California, afirmando que algunos familiares las crearon por dinero.

Según una carta, adjuntada en la publicación de NYT, la familia le habría pedido apoyo a Elon Musk para enfrentar la situación. Las revelaciones se basan en registros judiciales, correspondencia personal y testimonios de familiares y trabajadores sociales.

PUEDES VER: Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

¿Qué dice The New York Times sobre el padre de Elon Musk?

Según The New York Times, Errol Musk cometió abuso sexual contra cinco niños de su familia, lo que habría afectado la relación de Elon Musk con su padre. El informe detalla cómo estas acusaciones de abuso han complicado la vida del exaliado de Donald Trump, quien ha intentado distanciarse de su progenitor, pese a las intervenciones de la familia y las peticiones de ayuda a Elon.

De acuerdo al diario, tres investigaciones policiales no derivaron en condena formal contra hombre de 79 años. Asimismo, según EFE, se están incluyendo denuncias de abusos en Sudáfrica y California contra cinco hijos e hijastros de Errol Musk, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, citadas por Times.

Familia pidió ayuda a Elon Musk: "Necesitamos tu consejo"

En 2017, Elon Musk calificó a su padre como "una persona terrible" y afirmó, en una entrevista a la revista Rolling Stone, que el sudafricano había hecho "casi todas las cosas malas que se puedan imaginar". Después de seis años, en 2023, confirmó que no mantiene comunicación con él.

Por su parte, la familia le habría pedido ayuda a Elon Musk, el primogénito del acusado, a través de una carta. "Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños", se lee en la publicación de Times. El multimillonario guardó silencio.

Errol Musk descarta las acusaciones como "falsos y absurdos en extremo", pues, según él, su familia las habría creado e incitado a los niños "a decir mentiras" para sacarle dinero.