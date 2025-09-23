HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual contra al menos 5 niños de su familia, según The New York Times

La familia le habría pedido ayuda a Elon Musk, a través de una carta. "Realmente necesitamos tu consejo", se lee en una publicación de Times

Elon Musk confirmó en 2023 que no mantiene una comunicación con su padre Errol Musk.
Elon Musk confirmó en 2023 que no mantiene una comunicación con su padre Errol Musk. | Composición LR

The New York Times reveló que Errol Musk, padre de Elon Musk, fue acusado de abusar sexualmente de al menos cinco de sus hijos e hijastros desde 1993. El sudafricano negó las acusaciones, que incluyen abusos en Sudáfrica y California, afirmando que algunos familiares las crearon por dinero.

Según una carta, adjuntada en la publicación de NYT, la familia le habría pedido apoyo a Elon Musk para enfrentar la situación. Las revelaciones se basan en registros judiciales, correspondencia personal y testimonios de familiares y trabajadores sociales.

PUEDES VER: Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

lr.pe

¿Qué dice The New York Times sobre el padre de Elon Musk?

Según The New York Times, Errol Musk cometió abuso sexual contra cinco niños de su familia, lo que habría afectado la relación de Elon Musk con su padre. El informe detalla cómo estas acusaciones de abuso han complicado la vida del exaliado de Donald Trump, quien ha intentado distanciarse de su progenitor, pese a las intervenciones de la familia y las peticiones de ayuda a Elon.

De acuerdo al diario, tres investigaciones policiales no derivaron en condena formal contra hombre de 79 años. Asimismo, según EFE, se están incluyendo denuncias de abusos en Sudáfrica y California contra cinco hijos e hijastros de Errol Musk, según registros policiales y judiciales, correspondencia personal y entrevistas a familiares y trabajadores sociales, citadas por Times.

PUEDES VER: La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

lr.pe

Familia pidió ayuda a Elon Musk: "Necesitamos tu consejo"

En 2017, Elon Musk calificó a su padre como "una persona terrible" y afirmó, en una entrevista a la revista Rolling Stone, que el sudafricano había hecho "casi todas las cosas malas que se puedan imaginar". Después de seis años, en 2023, confirmó que no mantiene comunicación con él.

Por su parte, la familia le habría pedido ayuda a Elon Musk, el primogénito del acusado, a través de una carta. "Realmente necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos sufrir a diario a estos niños", se lee en la publicación de Times. El multimillonario guardó silencio.

Errol Musk descarta las acusaciones como "falsos y absurdos en extremo", pues, según él, su familia las habría creado e incitado a los niños "a decir mentiras" para sacarle dinero.

Notas relacionadas
La ONU, EN VIVO: sigue los pronunciamientos de Trump, Petro, Boric y Lula en la 80° Asamblea General

La ONU, EN VIVO: sigue los pronunciamientos de Trump, Petro, Boric y Lula en la 80° Asamblea General

LEER MÁS
Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

LEER MÁS
Trump alerta sobre paracetamol y autismo, pero médico peruano aclara que no hay pruebas concluyentes

Trump alerta sobre paracetamol y autismo, pero médico peruano aclara que no hay pruebas concluyentes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Mundo

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota