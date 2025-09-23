Nicolás Maduro se reunió este martes con sus funcionarios en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, para evaluar la declaración del "estado de conmoción exterior" en el país, ante las amenazas de Estados Unidos por el despliegue militar cerca de sus costas en el Caribe.

Esta medida, estipulada en el artículo 338 de la Constitución venezolana de 1999, otorga al presidente de la República de Venezuela la facultad de declararla "en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más", según la Carta Magna Bolivariana.

Acompañado de Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Jorge Rodríguez, de la Asamblea Nacional; Tarek William Saab, fiscal general de la República; y su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el líder del régimen chavista aseguró que "están en debate el Decreto mediante el cual se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional".

Nicolás Maduro justifica estado de conmoción exterior en Venezuela

Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, justificó la propuesta de conmoción exterior en Venezuela asegurando que toda la nación y cada ciudadano y ciudadana del país "tengan el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se haga" contra Venezuela, asegurando que "saldrá adelante otra vez" ante "cualquier escenario que se presente".

En la misma línea, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que estaban facultados por la Constitución para la defensa del país. "Esta reunión del Comité Ejecutivo busca blindar constitucionalmente las acciones que corresponden al Estado venezolano en la defensa, salvaguarda y garantía de la paz y de la integridad territorial de nuestra Patria, en la unión nacional", aseguró.

La vicepresidenta Rodríguez aseguró que "el pueblo ha atendido las convocatorias de aislamiento para estar preparado a defender la Patria con un alto nivel de conciencia, que hoy da ejemplo al mundo con mucha dignidad, determinación e infinita lealtad al legado histórico de Simón Bolívar y al Ejército Libertador".

¿Qué medidas ha tomado Venezuela ante el despliegue de Estados Unidos?

Ante el despliegue en el Caribe de buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y aviones de caza, Venezuela anunció la movilización de 4.000 militares y un llamado a los ciudadanos para un alistamiento en la Milicia Bolivariana, en lo que acusan como una "guerra psicológica".

Entre otras acciones, el régimen venezolano también ha reforzado la frontera con Colombia, así como el despliegue de buques en la fachada atlántica y caribeña del país, y ha hecho un llamado a ejercicios militares en la isla de Orchila.