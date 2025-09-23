HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

Trump también criticó el reconocimiento de Palestina como Estado y amenazó a Venezuela en el foro de la 80ª Asamblea General de la ONU.

Trump también habló de Palestina, Gaza, sus buques en el Caribe y más temas en el foro de la ONU.
Trump también habló de Palestina, Gaza, sus buques en el Caribe y más temas en el foro de la ONU. | AFP

Este martes 23 de septiembre, se celebra la 80ª Asamblea General de la ONU. El secretario general, António Guterres, instó a los líderes mundiales a tomar medidas urgentes frente a crisis. "La paz es nuestra principal obligación, pero hoy las guerras arrasan", dijo al iniciar el foro. Lula da Silva fue el primer presidente en hablar.

Luego fue el turno de Donald Trump, quien acusó a la ONU de fracasar en su misión ante guerras. "Ningún presidente o primer ministro, de hecho ningún otro país, lo había logrado jamás, ni nada parecido. Yo lo he conseguido en tan solo siete meses, algo sin precedente. Nunca había sucedido. Es un orgullo para mí. Es una pena que no lo hicieran las Naciones Unidas (...) ni siquiera habían intentado ayudar", dijo.

PUEDES VER: La ONU, EN VIVO: sigue los pronunciamientos de Trump, Petro, Boric y Lula en la 80° Asamblea General

lr.pe

Trump sobre Palestina, amenaza a Venezuela y más

Donald Trump rechazó el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de algunos países, y lo calificó como una "recompensa" para Hamás. En cuanto a Venezuela, Trump defendió su postura de lucha contra el narcotráfico y amenazó a las organizaciones terroristas en Venezuela. "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción (...) usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro", añadió.

Por otra parte, Trump destacó los logros económicos de su administración, como la reducción de costos energéticos, el control de la inflación y la atracción de inversiones internacionales récord. Reiteró que su gobierno había logrado acuerdos con empresas de todo el mundo, con un compromiso de 17 billones de dólares en inversiones. Además, mencionó que Estados Unidos había logrado un control efectivo de la inmigración ilegal y calificó la economía como "la mejor en la historia del mundo".

PUEDES VER: La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

lr.pe

Lula da Silva llamó "falsos patriotas" a la "derecha extrema" en Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el foro de la ONU, criticó a la "derecha extrema", en referencia a Jair Bolsonaro, por interferencias en los asuntos internos de su país, y los calificó como "falsos patriotas que planifican y publican acciones contra Brasil".

Lula también se refirió a los ataques estadounidenses a barcos en el Caribe, y los llamó "ejecuciones extrajudiciales". Durante su discurso, enfatizó que la ONU debería actuar con mayor firmeza en defensa de la soberanía de los países y contra las injusticias internacionales.

Además, Lula denunció el "genocidio" que ocurre en Gaza, y subrayó que esta masacre no habría sido posible sin la complicidad de aquellos que tienen el poder de detenerla. El presidente de Brasil llamó a la comunidad internacional a unirse para poner fin a la violencia en la región.

Notas relacionadas
La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

LEER MÁS
Estados Unidos acusa a hombre de apuntar con puntero láser al helicóptero de Donald Trump

Estados Unidos acusa a hombre de apuntar con puntero láser al helicóptero de Donald Trump

LEER MÁS
Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

Nicholas Asheshov: “Me da vergüenza la forma en que los europeos trataron a los sudamericanos, esos hombres eran como Donald Trump”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

LEER MÁS
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

La OMS desmiente a Trump y dice que no hay evidencia científica que vincule paracetamol con autismo: "Sigue siendo inconsistente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Mundo

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Donald Trump vincula el paracetamol con el autismo y sugiere a gestantes a dejar de tomarlo, pese a que no hay evidencia científica

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota