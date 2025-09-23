Trump acusa en la Asamblea General de la ONU que la institución fracasó en su misión ante guerras

Trump también habló de Palestina, Gaza, sus buques en el Caribe y más temas en el foro de la ONU. | AFP

Trump también habló de Palestina, Gaza, sus buques en el Caribe y más temas en el foro de la ONU. | AFP

Este martes 23 de septiembre, se celebra la 80ª Asamblea General de la ONU. El secretario general, António Guterres, instó a los líderes mundiales a tomar medidas urgentes frente a crisis. "La paz es nuestra principal obligación, pero hoy las guerras arrasan", dijo al iniciar el foro. Lula da Silva fue el primer presidente en hablar.

Luego fue el turno de Donald Trump, quien acusó a la ONU de fracasar en su misión ante guerras. "Ningún presidente o primer ministro, de hecho ningún otro país, lo había logrado jamás, ni nada parecido. Yo lo he conseguido en tan solo siete meses, algo sin precedente. Nunca había sucedido. Es un orgullo para mí. Es una pena que no lo hicieran las Naciones Unidas (...) ni siquiera habían intentado ayudar", dijo.

Trump sobre Palestina, amenaza a Venezuela y más

Donald Trump rechazó el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de algunos países, y lo calificó como una "recompensa" para Hamás. En cuanto a Venezuela, Trump defendió su postura de lucha contra el narcotráfico y amenazó a las organizaciones terroristas en Venezuela. "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción (...) usar al poderoso Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro", añadió.

Por otra parte, Trump destacó los logros económicos de su administración, como la reducción de costos energéticos, el control de la inflación y la atracción de inversiones internacionales récord. Reiteró que su gobierno había logrado acuerdos con empresas de todo el mundo, con un compromiso de 17 billones de dólares en inversiones. Además, mencionó que Estados Unidos había logrado un control efectivo de la inmigración ilegal y calificó la economía como "la mejor en la historia del mundo".

Lula da Silva llamó "falsos patriotas" a la "derecha extrema" en Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el foro de la ONU, criticó a la "derecha extrema", en referencia a Jair Bolsonaro, por interferencias en los asuntos internos de su país, y los calificó como "falsos patriotas que planifican y publican acciones contra Brasil".

Lula también se refirió a los ataques estadounidenses a barcos en el Caribe, y los llamó "ejecuciones extrajudiciales". Durante su discurso, enfatizó que la ONU debería actuar con mayor firmeza en defensa de la soberanía de los países y contra las injusticias internacionales.

Además, Lula denunció el "genocidio" que ocurre en Gaza, y subrayó que esta masacre no habría sido posible sin la complicidad de aquellos que tienen el poder de detenerla. El presidente de Brasil llamó a la comunidad internacional a unirse para poner fin a la violencia en la región.