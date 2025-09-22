HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Francia reconoce al Estado de Palestina ante Asambles de la ONU: "Ha llegado el momento de la paz"

Francia reconoce al Estado de Palestina en la ONU y abre un nuevo capítulo diplomático pese al rechazo de Israel y Estados Unidos.

ChatGPT dijo: Macron oficializó el reconocimiento en Nueva York durante la Asamblea General. Foto: AFP
Francia reconoció este lunes de manera oficial al Estado de Palestina durante la 80ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. El presidente Emmanuel Macron afirmó en su discurso: “Declaro que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina. Ha llegado el momento de la paz, de liberar a los 48 rehenes retenidos por Hamás y de detener la guerra, las masacres y la huida de la población”.

Este anuncio diplomático coincidió con una cumbre en París junto con Arabia Saudita sobre la solución de dos Estados. Macron recordó que ya había adelantado esta decisión en julio mediante un comunicado publicado en su cuenta de X, pero optó por formalizarla en la ONU junto a otros aliados. La medida recibió críticas de Israel y de Estados Unidos, cuyos gobiernos se oponen de manera abierta a este reconocimiento.

PUEDES VER: Estados Unidos busca presionar la salida de Nicolás Maduro con despliegue de fuerzas en el Caribe, según análisis del New York Times

lr.pe

¿Qué postura ha adoptado Francia en relación con el Estado de Palestina y qué contexto diplomático la rodea?

El presidente francés sostuvo que la única salida viable al conflicto es la solución de dos Estados, con Israel y Palestina uno al lado del otro en paz y seguridad. “Recae sobre nosotros una responsabilidad histórica. Debemos hacer todo lo posible para preservar la posibilidad misma de una solución de dos Estados”, expresó Macron en su intervención ante líderes mundiales.

Macron convirtió esta causa en un proyecto político clave de su Gobierno, aunque siempre en coordinación con otras potencias, lo que le ha generado fuertes críticas. En su discurso en la ONU combinó la condena a los actos terroristas de Hamás con el llamado a poner fin a la guerra. Este paso se sumó al respaldo mayoritario que días atrás dio la Asamblea General de la ONU a la creación de un futuro Estado palestino, en una votación que excluyó de manera explícita a Hamás.

PUEDES VER: La ONU denunció a Rusia por crimen de lesa humanidad tras causar el traslado forzoso de población ucraniana

lr.pe

¿Qué países acompañaron a Francia en reconocer a Palestina y cómo reaccionaron Israel y EE.UU.?

El domingo anterior, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal oficializaron también el reconocimiento del Estado palestino. Con estos gestos, ya son más de 150 países en el mundo los que han dado el mismo paso, lo que representa un cambio relevante en el escenario diplomático internacional.

Israel mantiene una postura de rechazo absoluto. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró el domingo que no habrá un Estado palestino y advirtió que extenderá la colonización en Cisjordania. Además, dos de sus ministros de extrema derecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron la anexión de ese territorio ocupado. Estados Unidos tampoco comparte esta iniciativa. Su presidente, Donald Trump, reiteró su apoyo inquebrantable a Netanyahu y se prepara para intervenir este martes en la Asamblea General. El viernes será el turno del primer ministro israelí, en uno de los discursos más esperados de esta cita anual en Nueva York.

