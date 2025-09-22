HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

La ONU denunció a Rusia por crimen de lesa humanidad tras causar el traslado forzoso de población ucraniana

Erik Mose, presidente de la comisión, presentó evidencia de ataques rusos en más de 300 kilómetros de la orilla derecha del río Dniéper, afectando a civiles y viviendas.

Erik Mose expuso de manera detallada la evidencia que confirma la expansión de los ataques rusos en localidades ucranianas. Foto: AFP.
Erik Mose expuso de manera detallada la evidencia que confirma la expansión de los ataques rusos en localidades ucranianas. Foto: AFP.

La ONU, a través de una comisión internacional investigadora, acusó a Rusia de cometer un crimen de lesa humanidad por el traslado forzoso de población ucraniana desde los territorios ocupados hacia zonas en las que amplía su presencia, empleando el terror como mecanismo de disuasión entre los habitantes. “El terror infundido en la población ha obligado a miles a huir”, denunció Erik Mose, presidente de la comisión, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra.

Como parte de esta acusación, la comisión realizó una investigación que reveló esfuerzos coordinados y organizados por parte de las autoridades rusas para capturar más territorio y consolidar su control sobre las zonas que ya ocupan en Ucrania, según informó Infobae. Estos métodos formarían parte de una estrategia destinada a obligar a las poblaciones locales a marcharse.

PUEDES VER: Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá reconocen oficialmente al Estado de Palestina y desafían alianza con Israel

lr.pe

Se confirma la extensión de localidades atacadas por Rusia

Erik Mose expuso de manera detallada la evidencia que confirma la expansión de los ataques rusos en localidades situadas a lo largo de más de 300 kilómetros en la orilla derecha del río Dniéper, actualmente bajo control ucraniano. Según precisó la comisión, en ese frente, Rusia ataca a civiles, viviendas, infraestructura vital y diversos edificios en las provincias de Jersón, Dnipropetrovsk y Mykolaiv.

Continuando con la acusación, la comisión explicó que las fuerzas armadas rusas utilizan drones que les permiten la observación y el seguimiento de objetivos en tiempo real. "Canales de Telegram administrados por las propias unidades responsables de las fuerzas armadas rusas o por personas cercanas a ellas han difundido cientos de videos de civiles siendo asesinados o heridos", señaló.

Mose confirmó que estos drones también se dirigen contra socorristas, ambulancias y camiones de bomberos, con el propósito de impedir la intervención de apoyo tras los ataques. Además, reveló que el principal objetivo de las armas explosivas rusas son las zonas pobladas, siendo la principal causa de víctimas civiles. Estas han aumentado al menos un 40% en lo que va del año, en comparación con 2024.

Ucrania informa del derribo de 132 drones enviados por Rusia

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes 22 de septiembre, Ucrania derribó 132 drones enviados por Rusia; sin embargo, no logró evitar que se produjeran nueve impactos en siete localidades, según informó la Fuerza Aérea ucraniana.

En Zaporiyia, en el este del país, se reportaron tres personas muertas por bombas guiadas, según informó Ivan Fedorov, responsable de la administración regional.

“El enemigo lanzó ataques masivos contra Zaporiyia y, durante casi 40 minutos, los rusos aterrorizaron la ciudad”, señaló Fedorov, quien precisó que los objetivos rusos fueron zonas civiles. “Ninguno de los objetivos tenía relación con la infraestructura militar. Se trató de un ataque terrorista deliberado contra una ciudad pacífica y sus habitantes”, denunció.

Rusia lanzó en total 141 drones de ataque, entre ellos unos 80 modelos Shahed, de tecnología iraní, y del tipo Geran, según reveló el parte publicado por la Fuerza Aérea ucraniana en su canal de Telegram.

Notas relacionadas
Jefe de la ONU, Antonio Guterres, pide al mundo no dejarse intimidar por Israel

Jefe de la ONU, Antonio Guterres, pide al mundo no dejarse intimidar por Israel

LEER MÁS
Zelenski se reunirá con Trump en la ONU para hablar de las garantías de seguridad ante un acuerdo de paz con Rusia

Zelenski se reunirá con Trump en la ONU para hablar de las garantías de seguridad ante un acuerdo de paz con Rusia

LEER MÁS
Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025? Hora y canal para ver la ceremonia desde Perú

Muere conductora de TV Débora Estrella en accidente aéreo: muestran última foto que tomó la mexicana de 43 años

Mundo

La potencia mundial que superaría a China, Rusia y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo crudo en 2050

Los 4 países de Sudamérica donde producen la fruta más antigua del mundo, Perú incluido: sería la favorita de Platón

La potencia mundial que triplica el poder aéreo de Rusia y China: su gasto militar supera los US$800.000 al año

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

Marcha de la Generación Z: PNP empieza a lanzar las primeras bombas lacrimógenas contra manifestantes en la av. Abancay

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota